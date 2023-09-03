3 عوامل تعيد نشاط فيروس الحزام الناري

قالت وزارة الصحة: إن فيروس الحزام الناري يكمن في أكثر من 90% من البالغين فوق عمر الخمسين ممن لم يتلقوا سابقًا لقاح فيروس الجدري المائي.

مرض الحزام الناري

وأوضحت الصحة، في منشور لها عبر منصة إكس، أن فيروس الحزام الناري هو عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجدري المائي الفنقز بعد الإصابة به سابقًا، حيث إن الفيروس يظل كامنًا في النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي والدماغ.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الفيروس ينشط عند التعرض لعوامل تضعف الجهاز المناعي مثل التقدم بالعمر والأمراض المزمنة والأمراض المناعية.