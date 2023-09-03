3 عوامل تعيد نشاط فيروس الحزام الناري إنذار أحمر لسكان مكة المكرمة: أمطار وصواعق رعدية وبرد الفيحاء يخطف بطاقة العبور لدور الـ 16 على حساب الرياض الأهلي يتأهل بصعوبة إلى ثمن نهائي كأس الملك برئاسة محمد بن سلمان.. مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مشروع الربط السككي بين السعودية والكويت طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا أمطار غزيرة وبرد على 4 مناطق الفيحاء يسجل ثنائية في الشوط الأول ضد الرياض الأهلي يتفوق على العين بثلاثية في الشوط الأول فيصل بن بندر يزور سماحة المفتي في منزله
قالت وزارة الصحة: إن فيروس الحزام الناري يكمن في أكثر من 90% من البالغين فوق عمر الخمسين ممن لم يتلقوا سابقًا لقاح فيروس الجدري المائي.
وأوضحت الصحة، في منشور لها عبر منصة إكس، أن فيروس الحزام الناري هو عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجدري المائي الفنقز بعد الإصابة به سابقًا، حيث إن الفيروس يظل كامنًا في النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي والدماغ.
وبحسب وزارة الصحة، فإن الفيروس ينشط عند التعرض لعوامل تضعف الجهاز المناعي مثل التقدم بالعمر والأمراض المزمنة والأمراض المناعية.