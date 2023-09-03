3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين

تُستكمل منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم غد الجمعة، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي بين الفرق لتقديم أداء مميز وحصد الثلاث نقاط.

موعد مباريات الغد

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الغد في الدوري السعودي للمحترفين، عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الشباب، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتُقام مباراتان عند الساعة التاسعة مساء، حيث يلعب الهلال ضد الرياض على استاد الأمير فيصل بن فهد، فيما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضيفًا على الخليج في استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة السادسة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، وبفارق نقطة عن الاتحاد والأهلي.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر، يليه الفتح بـ8 نقاط، ثم الفيحاء برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الوحدة، أبها والطائي، ثم الخليج برصيد 5 نقاط.

ويتواجد الأخدود في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الرائد والرياض، ثم ضمك بـ3 نقاط، والشباب بنقطتين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم متذيلاً جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.