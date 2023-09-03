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 أكثر من 20 مليون مسافر خلال 2023

3 ملايين مسافر عبر مطار الملك خالد خلال شهر

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
3 ملايين مسافر عبر مطار الملك خالد خلال شهر
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت بيانات شركة مطارات الرياض، أن مطار الملك خالد الدولي سجل رقماً قياسياً جديداً في أعداد المسافرين خلال أغسطس الماضي متخطياً حاجز الـ 3 ملايين مسافر، محققًا أعلى نتائجه التشغيلية الشهرية على صعيد نمو أعداد المسافرين.

وبيّنت الشركة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها بمنصة “إكس” أنه تم تسجيل أعلى معدلات تشغيل باليوم على صعيد أعداد المسافرين، والذي تجاوز 113 ألف مسافر يوم الثالث من شهر أغسطس الجاري مقارنة بـ 109 آلاف مسافر في اليوم الأول من ذات الشهر.

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خدمة 100 ألف مسافر

وشهد المطار تقديم خدماته لأكثر من 100 ألف مسافر يوميّاً خلال 17 يوماً تشغيلياً من أيام الشهر، وكانت حالات التكرار هي الأعلى من نوعها خلال شهرٍ واحد، كما تجاوز إجمالي الرحلات خلال الشهر 21 ألف رحلة مقارنة بـ 18 ألف رحلة في عام 2019.

إجمالي عدد المسافرين

وبلغ إجمالي أعداد مسافري مطار الملك خالد الدولي، أكثر من 20.7 مليون مسافر بدءاً من شهر يناير وحتى نهاية شهر أغسطس من عام 2023 مقارنةً بـ 19.2 مليون مسافر لذات الفترة من عام 2019، ليحقق بذلك المطار زيادة قدرها 8% في أعداد مسافريه.

 

 

 

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