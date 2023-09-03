3 مميزات للحظائر المعلقة في تربية الأغنام

أكدت إدارة الإرشاد الزراعي بوكالة الزراعة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مجددًا على ضرورة مراعاة ضوابط تربية الأغنام والماشية.

الحفاظ على صحة الأمهات

وأردفت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، أن الحفاظ على صحة أمهات الأغنام والماعز من أهم مميزات استخدام الحظائر المعلقة الحديثة في عملية التربية، فضلًا عن تقليل الأمراض وتحييد العدوى.

واختتمت، أن الحظائر المعلقة الحديثة تضمن مزيدًا من الرعاية الصحية، وتحسين الإنتاجية بعد الولادة مباشرة وتتضمن العديد من المزايا منها الحفاظ على صحة الأمهات بتوفير بيئة جافة لها بعد الولادة.