3 مميزات للحظائر المعلقة في تربية الأغنام

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أكدت إدارة الإرشاد الزراعي بوكالة الزراعة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مجددًا على ضرورة مراعاة ضوابط تربية الأغنام والماشية.
وأردفت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، أن الحفاظ على صحة أمهات الأغنام والماعز من أهم مميزات استخدام الحظائر المعلقة الحديثة في عملية التربية، فضلًا عن تقليل الأمراض وتحييد العدوى.
واختتمت، أن الحظائر المعلقة الحديثة تضمن مزيدًا من الرعاية الصحية، وتحسين الإنتاجية بعد الولادة مباشرة وتتضمن العديد من المزايا منها الحفاظ على صحة الأمهات بتوفير بيئة جافة لها بعد الولادة.
الحفاظ على صحة أمهات #الأغنام و #الماعز من أهم مميزات استخدام الحظائر المعلقة الحديثة في عملية التربية#رعاية_الحيوان#مرشدك_الزراعي pic.twitter.com/KXFpU9dU4V
— الإرشاد الزراعي (@agri_ext) September 25, 2023