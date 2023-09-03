3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة

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أعلن الأمن العام أن شرطة محافظة الخرمة قبضت على 3 مواطنين، إثر مشاجرة بينهم في أحد الأماكن العامة.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقاف المواطنين الثلاثة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
🎥 | شرطة محافظة الخرمة تقبض على (3) أشخاص إثر مشاجرة بينهم pic.twitter.com/Vf1Q6vGCoh
— الأمن العام (@security_gov) September 24, 2023