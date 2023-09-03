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أحيلوا للنيابة العامة

3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام أن شرطة محافظة الخرمة قبضت على 3 مواطنين، إثر مشاجرة بينهم في أحد الأماكن العامة.

أحيلوا للنيابة

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقاف المواطنين الثلاثة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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جاري القبض على موثق الفيديو

ولفت إلى أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

 

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