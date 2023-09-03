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جرى إحالتهم إلى النيابة العامة

4 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم الحشيش والإمفيتامين

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
4 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم الحشيش والإمفيتامين
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

توريج مادة الإمفيتامين

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة المخواة في منطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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