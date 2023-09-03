4 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم الحشيش والإمفيتامين

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم الحشيش بالشرقية رونالدو يتصدر تصويت أفضل لاعب بـ غرب آسيا قصة ملهمة.. حادث سيارة غيّر مجرى حياة رائد أعمال شاب أبرز أرقام رومان سايس قبل الانتقال للشباب ضبط 20 مخالفًا استغلوا الرواسب بـ 3 مناطق 90 وظيفة شاغرة بـ الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية” تسجيل 800 ألف منتج في منصة سابر بالنصف الأول إخماد حريق مصنع بالصناعية الثانية في الرياض “البلديات” و”الموارد البشرية” تعلنان ربط رخصة الباعة الجائلين بوثيقة العمل الحر نيابة عن ولي العهد.. نائب أمير مكة يحضر ختام مهرجان الهجن غدًا
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة المخواة في منطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.