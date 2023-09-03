3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات بالقطيف

قبضت شرطة محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية على ثلاثة مواطنين لاتخاذهم منزلًا وورشة لصيانة الدراجات النارية وكرًا لترويج مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.