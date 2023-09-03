تفعيل تقاطع طريق الملك عبد الله الدائري مع الأمير نايف بالأحساء الإسعاف الطائر ينقذ حالتين بعد حادث تصادم مروري بالرياض الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الـ10 مساءً 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات بالقطيف تركي بن طلال يلقي محاضرة بعنوان وطن الوحدة والتوحيد ضبط مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار بمتنزه السودة وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الأسهم السعودية تغلق مرتفعة إنذار أحمر لمكة المكرمة: أمطار وصواعق رعدية وبرد الشمس لن تشرق إلا بعد 170 يومًا على هذه الأماكن
قبضت شرطة محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية على ثلاثة مواطنين لاتخاذهم منزلًا وورشة لصيانة الدراجات النارية وكرًا لترويج مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.