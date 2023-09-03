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جرى إحالتهم إلى النيابة العامة

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالباحة

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٣ مساءً
3 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالباحة
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة الباحة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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