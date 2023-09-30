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تبرز تراث الوطن وحاضره المشرق

30 فعالية متنوعة في احتفالات الباحة باليوم الوطني

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
30 فعالية متنوعة في احتفالات الباحة باليوم الوطني
المواطن - واس

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أنهت الجهات الحكومية في منطقة الباحة استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 93, الذي يصادف يوم السبت 23 سبتمبر الجاري، وذلك بتنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة التي تبرز تراث الوطن وحاضره المشرق.

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المتنزهات والمواقع السياحية

وستشهد المتنزهات والمواقع السياحية بالمنطقة التي من أهمها منتزه رغدان، ومنتزه الحسام، وبوليفارد الباحة، وقرية ذي عين، حزمة من الفعاليات والبرامج المميزة التي تهم مختلف شرائح المجتمع للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، حيث توشحت المباني الحكومية وطرقات وميادين المنطقة بصور القيادة الرشيدة، وأعلام الوطن، وهوية اليوم الوطني “نحلم ونحقق”, إلى جانب التزين بالإضاءات الخضراء في العديد من المواقع.

عروض طيران وألعاب نارية

ومن أبرز تلك الفعاليات عروض الطيران والألعاب النارية، ونحو 30 فعالية أعدتها أمانة المنطقة، وفعاليات وزارة الثقافة، ومسيرة الجهات الحكومية، ومسيرة الدراجات النارية، ومسيرة الخيول العربية، وفرق الفنون الشعبية والاستعراضية والتراث، ومسيرة الدمى الكرتونية، وعروض الصوت والضوء والحرف اليدوية وعروض البوالين الطائرة وعروض الفرق الموسيقية.

كما تحتفل مدارس المنطقة يوم الاثنين القادم بتنفيذ نحو 9000 فعالية منوعة تشمل الإذاعة المدرسية والأنشطة والبرامج المختلفة التي تعزز في نفوس الطلاب والطالبات الانتماء وحب الوطن والتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني للمملكة.

لوحات وإضاءة

من جانب آخر، قامت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة بتركيب أكثر من 2000 لوحة “بنرات” على الأعمدة والشوارع تحمل صور القيادة الرشيدة والهوية الوطنية لليوم الوطني “نحلم ونحقق”, وتركيب أكثر من 200 ألف متر طولي لمبات الليد والزينة والإضاءة بالمباني الحكومية والمرافق العامة والشوارع.


وجرى تركيب أكثر من 40 مجسماً كبيراً على الأرصفة والشوارع والمنتزهات والمماشي يحمل هوية اليوم الوطني، وتزيين الشوارع بأكثر من 40,000 علم بمختلف أنحاء المنطقة، وتركيب ساريتي علم كبير بطول 30 متراً، و148 لوحة “يوني بول” كبيرة تحمل هوية اليوم الوطني وصور القيادة الرشيدة، وتوزيع أكثر من 10,000 علم على الجهات الحكومية.

في حين هيأت أمانة المنطقة وبلدياتها أكثر من 192 منتزهًا وحديقة لاستقبال الأهالي والزوار للاحتفال باليوم الوطني.

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