مانشستر يونايتد يؤجل عودة أنتوني 30 يومًا مهلة لتسليم حافلات خط البلدة للمرور بالرياض وجدة فيفا: نيمار وبيليه أسطورتان خالدتان في تاريخ البرازيل ضبط 23 مخالفة لنظام أحكام المياه بجدة والقنفذة عرض سعودي لضم ليفاندوفسكي في يناير منصة مدرستي تطلق خدمة سجل متابعة الطلاب بشكل يومي كريستيانو رونالدو: دعواتي لأهل المغرب ضبط 63 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع اتفاقية ثلاثية لتوفير حلول سكنية لأيتام إخاء مارسيلو غروهي يقترب من مغادرة الاتحاد!
دعت الهيئة العامة للنقل، ملاك الحافلات المستوفين لشروط تقديم الخدمة الذين سبق لهم تزويد فريق العمل المعني بدراسة وضع الحافلات الأهلية (خط البلدة)، بالبيانات والمعلومات المطلوبة في الموعد المحدد سابقاً، ولم يقوموا بتسليم الحافلات لحجوزات المرور في مدينة الرياض ومحافظة جدة حتى تاريخه؛ إلى المبادرة بسرعة تسليم حافلاتهم لاستكمال الإجراءات النظامية المقررة لذلك.
وحددت الهيئة موعدًا أقصاه 30 يومًا من تاريخ هذا الإعلان.