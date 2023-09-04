4 جهات تستعرض الفرص الاستثمارية بمكة في معرض سيتي سكيب

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تشارك الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكل من أمانة العاصمة المقدسة، وشركة كدانة، وشركة البلد الأمين في معرض سيتي سكيب والمقام في الرياض من 10 إلى 13 سبتمبر.
وتأتي مشاركة الجهات الأربع لتكوّن تمثيلاً مشتركاً لمدينة مكة في المعرض العالمي، والذي يحتفي بالقطاع العقاري ويصنع التوجهات الأساسية لمستقبل المدن.
وتهدف مشاركة الجهات الأربع إلى التأكيد على أهمية مكة كوجهة استثمارية وتكريس قيمة العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تكوين الشراكات وتفعيلها مما يسهم في بناء مستقبل ملهم لمكة المكرمة.
وعملت الهيئة الملكية على تطوير الأحياء المطورة وهيَّأت بدورها مساحات تجاوزت 686 ألف متر مربع؛ حيث تعدُّ تلك المساحة بيئة خصبة للمواقع الاستثمارية والترفيهية والسكنية.
وعملت الهيئة مع أمانة العاصمة على افتتاح طرق الدائري البديلة الدائري الأول والثاني والثالث والرابع؛ والتي حققت بدورها تطلُّعات سكان مدينة مكة في سد الازدحام في موسم الحج وخلال الأشهر العُمرة مع ازدياد المُعتمرين.
وتتطلع الهيئة خلال مشاركتها إلى إبراز أفضل الفرص المُتاحة في مدينة مكة المكرمة للراغبين في الاستثمار العقاري وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص والصناديق العقارية في إنجاح تلك المشاريع.
ويعد سيتي سكيب معرض ومؤتمر يحتفي بالقطاع العقاري والمجتمعات المخطَّطة ويعرض التوجهات الأساسية لمستقبل المدن حيث يجمع القطاع الحكومي والخاص ويحفز تكوين شراكات فعالة تمهد الطريق لمستقبل ملهم للمدن.