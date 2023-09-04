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منها بيانات العائلة والعمالة المنزلية والحوادث

4 خطوات لإصدار بيانات موثوقة ومعتمدة عبر أبشر

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
4 خطوات لإصدار بيانات موثوقة ومعتمدة عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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نصحت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية المواطنين والمقيمين بالاستفادة من خدمة “تقارير أبشر” لإصدار تقارير موثوقة ومعتمدة بالمعلومات إلكترونيًا.

خطوات تنفيذ الخدمة

ويمكن الوصول للخدمة باتباع الخطوات التالية:  الدخول على خدماتي ثم خدمات ثم الخدمات العامة ثم تقارير أبشر.

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الهدف من الخدمة

وتهدف الخدمة إلى تمكين المواطن والمقيم من إصدار عدة تقارير واستعراضها إلكترونيًا من قبل الجهات المستفيدة برقم الهوية والرقم المرجعي للتقرير، مثل بيانات أفراد العائلة وبيانات العمالة المنزلية وبيانات الحوادث المرورية وغيرها.

ويشترط من أجل الاستفادة من خدمة تقارير أبشر أن يكون المستفيد مسجلاً و مفعلاً في أبشر.

منصة أبشر

منصة أبشر هي المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية، وتهدف إلى تقديم خدمات وزارة الداخلية السعودية رقميًا وبشكل  متكامل للمواطنين والمقيمين والزوار، وذلك من خلال الاستفادة من الممكّنات التقنية، وتسخير التقنيات الحديثة؛ بما يوفر تجربة مستخدم متميزة عبر خدمات مؤتمتة ذات موثوقية وأمان وكفاءة عالية.

قفزات كبيرة

وحققت منصة أبشر قفزات كبيرة منذ تدشينها عام 2010م عبر خدماتها المقدمة، وأصبحت تنافس منصات الحكومات الرقمية على مستوى  العالم، ومن أوائل المنصات على مستوى الشرق الأوسط، حيث توسعت خدمات المنصة من قطاعات وزارة الداخلية مثل الجوازات والمرور والأحوال المدنية وغيرها، وصولاً إلى استحداث خدمات جديدة مؤتمتة تخدم العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

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