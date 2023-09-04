4 خطوات لتسريع هاتف آيفون القديم

كشفت تقارير إعلامية أن مستخدمي هواتف آيفون القديمة يستعدون لمواجهة مشكلة تدهور عمل البطارية، مع اقتراب إطلاق آيفون 15.

غرامات وتسوية

وكانت آبل قد واجهت غرامات وتسوية بقيمة 115 مليون دولار بسبب جدل حول عمل البطارية، وإبطاء الهواتف القديمة عمدًا، على الرغم من أن الشركة قالت إن ذلك كان من أجل الحفاظ على بطارياتها.

وقال أحد خبراء تجديد الهواتف لموقع ديلي ميل، لطالما اعتقد مستخدمو هواتف آيفون، أن تحديثات نظام التشغيل iOS مع إطلاق هاتف جديد، يمكن أن تؤدي إلى إبطاء الأجهزة القديمة. إلا أن هناك خطوات ينبغي اتخاذها.

وأكد كيوين شارون، كبير مديري عمليات التجديد في Back Market، أنه مع استمرار ارتفاع تكلفة الهواتف الذكية، فإن اختيار إصلاح جهازك وإطالة عمره، لا يمثل فقط بديلًا أكثر استدامة مقارنة بشراء جهاز جديد، ولكنه أيضا خيار اقتصادي، ويمكن اتباع الخطوات التالية لتحقيق ذلك:

– إيقاف التطبيقات التي تؤدي إلى إبطاء هاتفك

تميل تطبيقات هاتف آيفون إلى استهلاك كميات كبيرة من موارد ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ووحدة المعالجة المركزية أثناء استمرار عملها في الخلفية، وغالبا دون علم المستخدم.

وذكر شارون: الاختراق البسيط لتسريع جهاز آيفون القديم يتمثل في الانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث التطبيقات في الخلفية وتحديد Wi-Fi (واي فاي) والبيانات الخلوية أو خيار الإيقاف، لوقف تحديث التطبيقات في الخلفية تماما.

– تحقق من صحة البطارية

وتابع شارون أن بطء جهاز آيفون قد يكون بسبب مشكلة في البطارية.

وإذا كنت تستخدم آيفون 6 أو إصدارا أحدث (مع إصدار حديث من iOS)، فانتقل إلى الإعدادات > البطارية > حالة البطارية لعرض السعة القصوى للبطارية. (ينبغي أن تكون بين 0 و100٪).

وأردف شارون أن بطارية آبل النموذجية يجب أن تحافظ على ما يصل إلى 80% من سعتها الأصلية. ومع تقدم عمر البطارية، قد تنخفض هذه النسبة، ما يؤدي إلى عدم قدرتها على الاحتفاظ بالشحن.

– تحقق من ذروة الأداء

وكشف شارون أنه ضمن قسم صحة البطارية، من المفيد أيضا إلقاء نظرة على ذروة الأداء، ويقدم هذا المقياس الخاص معلومات قيمة حول أداء البطارية، لكشف مدى صحة عملها، وإذا لاحظت أي خلل في بطاريتك، فقد يكون من الحكمة التفكير في اختيار بديل لها.

– سعة التخزين

قال شارون إن بطء أداء آيفون يمكن أن ينبع من سعة التخزين المحدودة، ما يؤدي إلى التأثير على أداء وحدة المعالجة المركزية وإبطاء هاتفك.

وأردف: تحتاج أجهزة آيفون إلى نحو 10% من المساحة المتاحة للتخزين المؤقت والملفات المؤقتة التي تسهل التشغيل السلس للتطبيقات وتحديثات البرامج. ولتعزيز سرعة جهاز آيفون الخاص بك، خصص وقتًا لمراجعة التطبيقات المثبتة وإلغاء تثبيت التطبيقات التي لم تعد هناك حاجة إليها، كما يمكنك فرز الصور ومقاطع الفيديو القديمة وإزالة المحتوى غير الضروري.