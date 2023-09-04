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أُغلق الميركاتو في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة

4 صفقات لم تتم في اليوم الأخير بـ فترة الانتقالات الصيفية السعودية

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
4 صفقات لم تتم في اليوم الأخير بـ فترة الانتقالات الصيفية السعودية
المواطن - فريق التحرير

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لم تتمكن أندية الهلال والاتحاد والأهلي والنصر من ضم 4 صفقات عالمية كان يُنتظر قدومها لـ دوري روشن السعودي، وذلك مع غلق فترة الانتقالات الصيفية السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

صفقات لم تتم 

وكان الاتحاد بذل قصارى جهده للتعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مقابل 233 مليون يورو، لكن ليفربول رفض التفريط في اللاعب.

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أيضًا حاول الأهلي ضم الفرنسي بول بوجبا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكن الصفقة لم تتم، بسبب رفض بوجبا الانتقال لـ دوري روشن.

صفقات بديلة في فترة الانتقالات الصيفية السعودية

الهلال والأهلي اهتما كذلك بضم هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا السابق، لكن رفض جماهير الناديين للصفقة، جعل الهلال والأهلي يتراجعان عن إتمامها، حيث ضم الهلال، المغربي ياسين بونو، وتعاقد الأهلي مع السنغالي إدوارد ميندي.

أيضًا راقب نادي الهلال، اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي أملًا في التعاقد معه لكن باريس سان جيرمان الفرنسي رفض رحيله.

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