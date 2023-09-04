4 مباريات غدًا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

تُستكمل منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023\ 2024، مساء يوم غد الاثنين، بـ4 مواجهات قوية.

موعد مباريات الاثنين

وتُقام مباراتان عند الساعة السادسة مساء يوم غد الاثنين، حيث يلعب الجبلين ضد الهلال على استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضيفًا على النجمة في ملعب إدارة التعليم.

وتنطلق مباراتان في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عند الساعة التاسعة مساء، حيث يلعب ضمك ضد القيصومة على ملعب نادي ضمك، ويواجه أحد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

انطلاق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الأحد، بـ4 مواجهات، حيث يلعب التعاون ضد القادسية، ويواجه الاتفاق فريق جدة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره العربي عند الساعة التاسعة مساء، ويُقام في التوقيت ذاته لقاء الشباب ضد الباطن على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.