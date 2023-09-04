4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا اليوم

تُستكمل منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023\ 2024، مساء اليوم السبت، بـ4 مباريات قوية.

موعد مباريات اليوم

وتُقام مباراتان عند الساعة الرابعة مساء اليوم في دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل سيمبا التنزاني ضيفًا على باور ديناموز هيراري الزامبي، ويلعب المريخ السوداني ضد يانج أفريكانز الجنوب إفريقي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي نظيره الجيش الملكي المغربي عند الساعة السادسة مساء، فيما يُلاقي ريال باماكو المالي نظيره إف سي نواذيبو الموريتاني عند الساعة السابعة.

نظام دوري أبطال إفريقيا

وانطلقت منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بالدور التمهيدي، ويلعب المتأهلون في دور الـ32، مع الفرق أصحاب النتائج الأفضل في البطولة خلال السنوات السابقة.

ويتأهل من دور الـ32، 16 فريقًا يتم توزيعهم على 4 مجموعات، ويتأهل المتصدر وصاحب المركز الثاني في كل مجموعة، ثم تعود مباريات خروج المغلوب من دور الـ8 وحتى المباراة النهائية في البطولة.

ومن المقرر أن تُقام مباريات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في ديسمبر المقبل، وتستمر حتى شهر فبراير 2024، على أن تنطلق منافسات الدور ربع النهائي في مارس القادم.

وستُقام منافسات الدور نصف النهائي من البطولة في شهر أبريل، وتم تحديد يومي 5 و12 مايو 2024، موعدًا لذهاب وإياب المباراة النهائية.