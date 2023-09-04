4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا اليوم أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق مكافحة الفساد: إيقاف 134 مواطناً ومقيماً في جرائم رشوة وغسل أموال ترتيب دوري روشن بعد سداسية الهلال وثلاثية الفتح الفروقات بين إصدارات آيفون 15 الجديدة لقطات لشخص يصب زيتًا على سلالم صالة رياضية انتقامًا من صاحبها بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام ليفركوزن اتحاد العاصمة الجزائري بطلًا لـ كأس السوبر الإفريقي جندي روسي يلبي رغبة الأطفال ويفجر قنبلة بالشارع نيمار يصنع هدفين في مشاركته الأولى مع الهلال
تُستكمل منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023\ 2024، مساء اليوم السبت، بـ4 مباريات قوية.
وتُقام مباراتان عند الساعة الرابعة مساء اليوم في دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل سيمبا التنزاني ضيفًا على باور ديناموز هيراري الزامبي، ويلعب المريخ السوداني ضد يانج أفريكانز الجنوب إفريقي.
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي نظيره الجيش الملكي المغربي عند الساعة السادسة مساء، فيما يُلاقي ريال باماكو المالي نظيره إف سي نواذيبو الموريتاني عند الساعة السابعة.
وانطلقت منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بالدور التمهيدي، ويلعب المتأهلون في دور الـ32، مع الفرق أصحاب النتائج الأفضل في البطولة خلال السنوات السابقة.
ويتأهل من دور الـ32، 16 فريقًا يتم توزيعهم على 4 مجموعات، ويتأهل المتصدر وصاحب المركز الثاني في كل مجموعة، ثم تعود مباريات خروج المغلوب من دور الـ8 وحتى المباراة النهائية في البطولة.
ومن المقرر أن تُقام مباريات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في ديسمبر المقبل، وتستمر حتى شهر فبراير 2024، على أن تنطلق منافسات الدور ربع النهائي في مارس القادم.
وستُقام منافسات الدور نصف النهائي من البطولة في شهر أبريل، وتم تحديد يومي 5 و12 مايو 2024، موعدًا لذهاب وإياب المباراة النهائية.