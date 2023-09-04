4 مزايا لتخطيط العمرة عبر منصة نسك

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، أربع مزايا لتخطيط العمرة من خلال منصة نُسك، منها التحدث بـ 9 لغات وتوفير قائمة بالفنادق القريبة من الحرمين الشريفين.
وقالت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها بمنصة “إكس” إن التخطيط لرحلة العمرة يبدأ بالدخول لمنصة نسك والتقديم على التأشيرة ومن ثم دفع الرسوم وإصدار التأشيرة.
1ـ تدعم التحدث بتسع لغات.
2ـ التواصل المباشر مع مقدّمي خدمات العمرة.
3ـ وتوفير دليل للمواقع التاريخية الإسلامية.
4- توفير قائمة بالفنادق القريبة من الحرمين الشريفين.