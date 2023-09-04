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توفر فنادق قريبة من الحرمين

4 مزايا لتخطيط العمرة عبر منصة نسك

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
4 مزايا لتخطيط العمرة عبر منصة نسك
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، أربع مزايا لتخطيط العمرة من خلال منصة نُسك، منها التحدث بـ 9 لغات وتوفير قائمة بالفنادق القريبة من الحرمين الشريفين.

وقالت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها بمنصة “إكس” إن التخطيط لرحلة العمرة يبدأ بالدخول لمنصة نسك والتقديم على التأشيرة ومن ثم دفع الرسوم وإصدار التأشيرة.

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مزايا العمرة عبر نسك

1ـ  تدعم التحدث بتسع لغات.

2ـ التواصل المباشر مع مقدّمي خدمات العمرة.

3ـ  وتوفير دليل للمواقع التاريخية الإسلامية.

4- توفير قائمة بالفنادق القريبة من الحرمين الشريفين.

 

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