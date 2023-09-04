4 مقيمين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سرقة بالرياض

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 4 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية لارتكابهم حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.