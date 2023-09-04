غضب سانشو من تين هاج يثير أزمة لـ مانشستر يونايتد مواطنان ومخالف في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات بـ 3 مناطق مستشفى الملك سلمان يعيد الحركة لمواطن ستيني 4 مقيمين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سرقة بالرياض قصة سجين تجارة المخدرات: خسرت ابني وطلقت زوجتي سيرجيو راموس يعود لإشبيلية بعد 18 عامًا مذكرة تعاون بين مجلس شؤون الأسرة وهيئة الإحصاء الاتحاد يتحرك لضم نايف أكرد التأمينات الاجتماعية : يجوز للمشترك تسجيل مدتي العمل معًا تنزانيا تدعم استضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 4 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية لارتكابهم حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.