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2763 يتيمًا ويتمية دون كفالة إطعام

4046 يتيمًا في حفر الباطن بلا كفالة كسوة

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
4046 يتيمًا في حفر الباطن بلا كفالة كسوة
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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بلغ عدد الأيتام غير المكفولين كفالة مادية في جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف” 137 يتيمًا ويتيمة، بينما بلغ عدد غير المكفولين كفالة تعليمية البالغ قيمتها 400 ريال شهرياً، 641 يتيماً ويتيمة.

أمهات الأيتام

من جهة أخرى بلغ عدد أمهات الأيتام غير المكفولات 157 أُمًا، ، بينما هناك 3293 يتيمًا ويتيمة بحاجة إلى كفالة خدمات بقيمة 300 ريال شهرياً، إلى جانب 4046 يتيماً ويتيمة بحاجة إلى كفالة كسوة، و 2763 يتيمًا ويتمية دون كفالة إطعام التي تقدر قيمتها 100 ريال شهرياً.

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وذكر سلطان الظفيري مدير إدارة التسويق في جمعية تراؤف أن عدد المستفيدين الذي ترعاهم الجمعية 9300 يتيم ويتيمة وأرملة يحتاج بعضهم الدعم والمساندة والأخذ بهم لتخطي مصاعب الحياة ورفع المستوى المعيشي لديهم.

وبيّن الظفيري أن الكفالات التي يحتاجها المستفيدون هي كفالات مختلفة تخدمهم في الجانب الاجتماعي والمادي والصحي والتعليمي.

احتياجات اليتيم

ومن جانبه، أشار مدير نادي تراؤف الأستاذ عبد الكريم العنزي أن من أهم الاحتياجات لليتيم هي الاحتياجات التعليمية والاجتماعية والنفسية والترفيهية، وأن من آثار الكفالات المساهمة في صناعة اليتيم في جميع جوانب الحياة.

وأكد العنزي أن طلاب نادي تراؤف ارتفعت مستوياتهم التعليمية ومهاراتهم، وأصبحوا قادرين على خدمة هذا المجتمع والوطن، سائلاً الله أن يكتب الأجر لكل من كان له أثر وبصمة في حياة كل يتيم في حفر الباطن

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