43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا

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نزح أكثر من 43 ألف شخص، إثر الفيضانات الهائلة التي اجتاحت شرقي ليبيا، لاسيما مدينة درنة، بحسب الأمم المتحدة.
وبحسب وسائل الإعلام، عادت الاتصالات، أمس، بعد انقطاع دام 24 ساعة، بينما تتواصل عمليات البحث عن آلاف المفقودين الذين يُعتقد أنهم باتوا في عداد الأموات من جراء الفيضانات.
ونشرت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، تقديرات جديدة أشارت إلى ارتفاع عدد النازحين بعد مرور العاصفة دانيال ليل 10- 11 سبتمبر.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن المأساة تسببت في نزوح 43059 شخصًا في ليبيا ، موضحةً أن نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من النازحين داخل درنة إلى مغادرتها للتوجه إلى مدن أخرى شرقي البلاد وغربيها.
وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن الاحتياجات الملحَّة للنازحين تشمل المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة النفسية وتقديم الدعم النفسي-الاجتماعي.