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لاسيما مدينة درنة

43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا
المواطن - فريق التحرير

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نزح أكثر من 43 ألف شخص، إثر الفيضانات الهائلة التي اجتاحت شرقي ليبيا، لاسيما مدينة درنة، بحسب الأمم المتحدة.

آلاف المفقودين

وبحسب وسائل الإعلام، عادت الاتصالات، أمس، بعد انقطاع دام 24 ساعة، بينما تتواصل عمليات البحث عن آلاف المفقودين الذين يُعتقد أنهم باتوا في عداد الأموات من جراء الفيضانات.

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ونشرت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، تقديرات جديدة أشارت إلى ارتفاع عدد النازحين بعد مرور العاصفة دانيال ليل 10- 11 سبتمبر.

43059 شخصًا

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن المأساة تسببت في نزوح 43059 شخصًا في ليبيا ، موضحةً أن نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من النازحين داخل درنة إلى مغادرتها للتوجه إلى مدن أخرى شرقي البلاد وغربيها.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن الاحتياجات الملحَّة للنازحين تشمل المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة النفسية وتقديم الدعم النفسي-الاجتماعي.

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