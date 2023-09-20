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للعمل في العلا والرياض

45 وظيفة شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
45 وظيفة شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 45 وظيفة (للجنسين) بالعلا والرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مساعد تنفيذي.
– مدير محتوى الحياة البرية.
– أخصائي نظم معلومات.
– مدير تسويق أول.
– مدير أول تخطيط القطاع والأداء.
– مدير الحوكمة الداخلية.
– مستشار تحليل الاستثمار.
– مدير إدارة الجودة.
– مدير البرنامج.
.. وأخرى.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– القانون.
– نظم المعلومات.
– الإدارة العامة.
– الإدارة المكتبية.
– تقنية المعلومات.
– إدارة التراث الثقافي.
– علم الآثار.
– علوم البيئة.
– الهندسة المعمارية.
– المحاسبة.
– المالية.
– الموارد البشرية.
– إدارة المشاريع.
– إدارة الجودة.
– التسويق.
– الهندسة المدنية.
– الهندسة المعمارية.
– التخطيط الحضري.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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