45 وظيفة شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 45 وظيفة (للجنسين) بالعلا والرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مساعد تنفيذي.

– مدير محتوى الحياة البرية.

– أخصائي نظم معلومات.

– مدير تسويق أول.

– مدير أول تخطيط القطاع والأداء.

– مدير الحوكمة الداخلية.

– مستشار تحليل الاستثمار.

– مدير إدارة الجودة.

– مدير البرنامج.

.. وأخرى.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– نظم المعلومات.

– الإدارة العامة.

– الإدارة المكتبية.

– تقنية المعلومات.

– إدارة التراث الثقافي.

– علم الآثار.

– علوم البيئة.

– الهندسة المعمارية.

– المحاسبة.

– المالية.

– الموارد البشرية.

– إدارة المشاريع.

– إدارة الجودة.

– التسويق.

– الهندسة المدنية.

– الهندسة المعمارية.

– التخطيط الحضري.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا