454 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الصحية بوزارة الدفاع

أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر (454 وظيفة) لحملة (الدبلوم) فأعلى بعدة مناطق بالمملكة (جدة، الطائف، القصيم، الخبر، الظهران، شرورة، نجران، وادي الدواسر)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي سمعيات.

– أخصائي مناقصات.

– أخصائي تموين.

– فني تعقيم لوازم طبية.

– فني مكافحة العدوى.

– أخصائي موارد بشرية.

– رئيس قسم إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي.

– رئيس قسم إدارة المشاريع المؤسسي.

– طبيب أخصائي أعصاب الأسنان.

– استشاري عناية مركزة أطفال.

– أخصائي تمريض.

– فني الحاسب.

– ممرض قانوني.

– فني سحب دم.

– وغيرها من الوظائف.

أماكن العمل:

– جدة.

– الطائف.

– القصيم.

– الخبر.

– الظهران.

– شرورة.

– نجران.

– وادي الدواسر.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا