48 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي بقبضة الأمن البيئي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (48) مخالفًا لنظام البيئة، (29) مواطنًا، ومواطنًا خليجيًا و(15) مقيماً من الجنسية السودانية ومقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيمًا من الجنسية الموريتانية، ارتكبوا مخالفات رعي (954) متنًا من الإبل، و(955) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها بمنصة “إكس” ، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.