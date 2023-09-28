Icon

50 ألف ريال إعانة المشاريع الفردية لذوي الإعاقة بالشمالية Icon انطلاق ثامن جولات دوري روشن غدًا بـ4 مباريات Icon لحظة وصول الجندي الأمريكي بعد طرده من كوريا الشمالية Icon القمر العملاق الأخير يزين سماء السعودية غدًا Icon الدمام تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2023 Icon فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية Icon بيان توضيحي: المقطع المتداول لمنزل منسوب لبنت النبي غير صحيح Icon مدرب مانشستر سيتي: لا أستهدف التتويج بالرباعية Icon تراجع البطالة في السعودية.. اقتصاد مزدهر وفرص متعددة للنجاح Icon 48 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي بقبضة الأمن البيئي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

48 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي بقبضة الأمن البيئي

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
48 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي بقبضة الأمن البيئي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (48) مخالفًا لنظام البيئة، (29) مواطنًا، ومواطنًا خليجيًا و(15) مقيماً من الجنسية السودانية ومقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيمًا من الجنسية الموريتانية، ارتكبوا مخالفات رعي (954) متنًا من الإبل، و(955) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها بمنصة “إكس” ، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

قد يهمّك أيضاً
مدرب مانشستر سيتي: لا تنتقدوا هالاند

مدرب مانشستر سيتي: لا تنتقدوا هالاند

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم