الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكمي جمهورية سان مارينو شركة بوبا العربية تعلن عن 25 وظيفة شاغرة 5 آلاف مستخدم يوميًا لحافلات النقل بالشرقية وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع طيران ناس يوقع اتفاقية مع “طيبة لتشغيل المطارات” لإطلاق مركز عمليات جديد في المدينة المنورة 2.5 مليون اتصال بـ طوارئ 911 خلال شهر السعودية تشارك بمؤتمر الجيومكاني الدولي في القاهرة ارتفاع أرباح “بروميديكس” إلى 10.3 مليون ريال صواعق تقتل 10 أشخاص في ولاية أوديشا الهندسية إخلاء محطة للقطارات في موسكو بعد تهديد بوجود قنبلة
تجاوز عدد المستخدمين لحافلات النقل في المنطقة الشرقية لـ5 آلاف مستخدم يوميًّا بنجاح كبير وملحوظ لمشروع النقل العام.
وبحسب تقرير “قناة الإخبارية” فإن مشروع النقل العام يستهدف قرابة 5 ملايين مستخدم سنويًّا؛ منوهًا إلى وجود 77 شاحنة تجوب قرابة 212 محطة موزعة على أنحاء المنطقة الشرقية وفي نقاط مهمة وحيوية.
ولفتت إلى أن هناك 7 مسارات مختلفة أبرزها الدمام والخبر والظهران والقطيف والمدينة الصناعية، وفي كل محطة يتواجد عمال للنظافة وموظفون للمتابعة مع قائد المركبة ورصد حركتها خلال اليوم.
وأوضح التقرير أن هناك 3 طرق لعملية الدفع، وهي 3 ريالات و45 هللة في كل اتجاه من ضمنها استخدام البطاقة الممغنطة التي قيمتها 10 ريالات وتطبيق الحافلات والتذكرة العادية.
وأشار التقرير إلى أن الحافلات مجهزة بكافة الخدمات ومن ضمنها أماكن خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن.
فيديو | "77 حافلة نقل و 212 محطة وأكثر من 5 آلاف مستخدم يوميا"
مراسل #الإخبارية محمد الحمادي يرصد طريقة استخدام حافلات النقل في الشرقية #النشرة_الأولى pic.twitter.com/wSIvwyW8bF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 3, 2023