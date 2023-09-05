5 آلاف مستخدم يوميًا لحافلات النقل بالشرقية

تجاوز عدد المستخدمين لحافلات النقل في المنطقة الشرقية لـ5 آلاف مستخدم يوميًّا بنجاح كبير وملحوظ لمشروع النقل العام.

وبحسب تقرير “قناة الإخبارية” فإن مشروع النقل العام يستهدف قرابة 5 ملايين مستخدم سنويًّا؛ منوهًا إلى وجود 77 شاحنة تجوب قرابة 212 محطة موزعة على أنحاء المنطقة الشرقية وفي نقاط مهمة وحيوية.

7 مسارات مختلفة

ولفتت إلى أن هناك 7 مسارات مختلفة أبرزها الدمام والخبر والظهران والقطيف والمدينة الصناعية، وفي كل محطة يتواجد عمال للنظافة وموظفون للمتابعة مع قائد المركبة ورصد حركتها خلال اليوم.

وأوضح التقرير أن هناك 3 طرق لعملية الدفع، وهي 3 ريالات و45 هللة في كل اتجاه من ضمنها استخدام البطاقة الممغنطة التي قيمتها 10 ريالات وتطبيق الحافلات والتذكرة العادية.

وأشار التقرير إلى أن الحافلات مجهزة بكافة الخدمات ومن ضمنها أماكن خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن.