Icon

المنتخب السعودي يتأخر أمام كوستاريكا بهدفين في الشوط الأول Icon مصرع 18 شخصًا بالكونغو الديمقراطية على يد مسلحين Icon إحباط تهريب 63 كيلو من القات بالحرث Icon انطلاق قمة العشرين غدًا في الهند وسط غياب بوتين وشي جين بينغ Icon مصر تنهي مشوارها في تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على إثيوبيا Icon ضبط 3 مروجين بالمدينة المنورة وتبوك Icon العثور على مفقود عشيرة سدير متوفى Icon 5 أطعمة تبطئ شيخوخة الدماغ Icon مانشيني يكشف أول تشكيلة له بـ مباراة السعودية وكوستاريكا Icon ورش عمل لتمكين المرأة من إدارة المشاريع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
منها الأسماك البحرية الدهنية

5 أطعمة تبطئ شيخوخة الدماغ

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
5 أطعمة تبطئ شيخوخة الدماغ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشار الدكتور ميخائيل غينزبورغ، خبير التغذية الروسي، إلى أن إضافة بعض المواد الغذائية إلى النظام الغذائي بعد سن الخمسين يبطئ شيخوخة دماغ الإنسان ويقي من فقدانه نشاطه وقدراته السابقة، وهي:

– الأسماك البحرية الدهنية

وبحسب الخبير فإن الحصول على العناصر المغذية ودعم عمل الدماغ يجب تناول أسماك مثل سمك السلمون أو الماكريل 3- 4 مرات في الأسبوع؛ لأن هذه الأسماك هي مصدر رئيسي لأحماض أوميجا-3 الدهنية غير المشبعة الضرورية لأغشية الخلايا. كما أن هذه الأسماك هي مصدر فيتامين D وهذه مواد ضرورية أيضًا لعمل الجهاز العصبي المركزي.

قد يهمّك أيضاً
زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان

زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان

3 ملايين مسافر عبر مطار الملك خالد خلال شهر

3 ملايين مسافر عبر مطار الملك خالد خلال شهر

– منتجات الألبان والحبوب

يحذر الخبير من الالتهابات واضطراب عمل الأمعاء؛ لأنها تسبب اضطراب وظائف الدماغ وتسرع شيخوخته وتزيد من احتمال الإصابة بالاكتئاب. لذلك يجب أن يتضمن النظام الغذائي بعد سن الخمسين هذه المواد لأنها تحسن عملية الهضم.

كذلك يجب تناول منتجات الألبان المخمرة 1- 2 مرة في اليوم. كما يجب تناول منتجات غنية بالألياف الغذائية: خبز الحبوب الكاملة، والحنطة السوداء والشوفان.

–  الفواكه والخضروات والثمار

يجب أن يحصل الإنسان بعد سن الخمسين على مركبات الفلافونويد ومجموعة فيتامين B الموجودة في الثمار والخضار الورقية والخضروات والفواكه. أي يجب أن يتناول الخضروات مع كل وجبة طعام، بحيث يبلغ وزن ما يأكله منها في اليوم حوالي نصف كيلوجرام، كما يجب تناول الفواكه والثمار يوميًّا.

– المكسرات

يشير غينزبورغ إلى أن الأحماض الدهنية المشبعة لا تقل أهمية لعمل الدماغ البشري؛ لأنها تساعد على تكوين الهياكل الخلوية للجسم. والمكسرات مثل الجوز واللوز والفستق وغيرها تحتوي على نسبة جيدة منها لذلك يجب تناول حوالي 50 جرامًا منها يوميًّا.

– التوابل

تحسن التوابل مثل الزنجبيل والكركم والفلفل والثوم والبصل عمل الدماغ.

ويضيف الخبير: كما يجب بعد سن الخمسين تناول الفيتامينات؛ لأنه في هذا العمر تحصل في جسم الرجال والنساء تغيرات وتهيمن الأمراض المزمنة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو
الرياضة

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو

الرياضة
ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة
العالم

ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية...

العالم
فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش
الرياضة

فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش

الرياضة
الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4 ملايين ريال
السوق

الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4...

السوق
حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية
آخر الاخبار

حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية

آخر الاخبار
طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة لنقل وافد باكستاني للمستشفى
السعودية اليوم

طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة...

السعودية اليوم
نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا
غرائب

نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا

غرائب
لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية
العالم

لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط...

العالم