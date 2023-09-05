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منها الاستعانة بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه

5 حقوق للمتهم بنظام الإجراءات الجزائية

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
5 حقوق للمتهم بنظام الإجراءات الجزائية
المواطن - فريق التحرير

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استعرضت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، الضمانات المقررة طبقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

حقوق المتهم

وقالت في منشور عبر حسابها على منصة (إكس): إن المتهم يحق له أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويجب أن يعرّف المتهم بهذا الحق عند القبض عليه أو توقيفه.

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وأردفت النيابة العامة، أن المحقق ليس له في أثناء التحقيق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه، وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن المحقق.

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