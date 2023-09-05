5 حقوق للمتهم بنظام الإجراءات الجزائية

استعرضت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، الضمانات المقررة طبقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

حقوق المتهم

وقالت في منشور عبر حسابها على منصة (إكس): إن المتهم يحق له أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويجب أن يعرّف المتهم بهذا الحق عند القبض عليه أو توقيفه.

وأردفت النيابة العامة، أن المحقق ليس له في أثناء التحقيق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه، وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن المحقق.