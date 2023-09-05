5 خطوات للاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر أبشر

أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بكيفية الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات، والتي تعد إحدى خدمات المرور عبر منصة أبشر.

صلاحية التأمين على المركبة

وقالت إدارة المرور إنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة عبر منصة أبشر عبر عدد من الخطوات هي:

1- الدخول لحساب أبشر.

2- الذهاب إلى خدمات المركبات ثم استعلامات.

3- اختيار صلاحية التأمين على المركبات.

4- تعبنة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، والرمز المرئي).

5- سيتم عرض صلاحية التأمين.

وفي وقت سابق، أكدت إدارة المرور ضرورة التأمين على المركبة لأنها شرط أساسي لتسجيل الرخصة أو تجديدها.

نقل ملكية المركبة

على جانب آخر، أكدت إدارة المرور في وقت سابق أن وجود المخالفات على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.