5 خطوات للاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر أبشر

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أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بكيفية الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات، والتي تعد إحدى خدمات المرور عبر منصة أبشر.
وقالت إدارة المرور إنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة عبر منصة أبشر عبر عدد من الخطوات هي:
1- الدخول لحساب أبشر.
2- الذهاب إلى خدمات المركبات ثم استعلامات.
3- اختيار صلاحية التأمين على المركبات.
4- تعبنة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، والرمز المرئي).
5- سيتم عرض صلاحية التأمين.
وفي وقت سابق، أكدت إدارة المرور ضرورة التأمين على المركبة لأنها شرط أساسي لتسجيل الرخصة أو تجديدها.
على جانب آخر، أكدت إدارة المرور في وقت سابق أن وجود المخالفات على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.
كيفية الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات، إحدى خدمات #المرور_السعودي عبر منصة #أبشر: pic.twitter.com/CbMjvFncmP
— المرور السعودي (@eMoroor) September 7, 2023