5 خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، عن كيفية الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر.

خطوات الاستعلام

ونشرت إدارة المرور مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” خطوات الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات والتي جاءت كالتالي:

1ـ الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.

2 ـ الذهاب إلى خدمات المركبات ثم استعلامات.

3 ـ اختر صلاحية التأمين على المركبات.

4 ـ تعبئة الحقول المطلوبة: رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي.

5 ـ سيتم عرض صلاحية التأمين.

بداية رصد المخالفات

يذكر أن المرور سيبدأ اعتبارًا من الأحد المقبل رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار على المركبات، حيث سيتم رصد المخالفة كل 15 يومًا، فيما تبلغ قيمة الغرامة المالية للمخالفة 100-150 ريالاً.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور أعلنت في وقت سابق، استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونيًّا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023م.

وأوضح المرور أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارِ على المركبة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.