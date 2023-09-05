5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، 5 ضوابط لاختيار وتسجيل الأسماء.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن هناك 5 ضوابط يمكن الاستعانة بها عند اختيار الأسماء، وهي:

1ـ جواز تسجيل الاسم معرفاً بـ (ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع مثل العنود والوليد.

2ـ يجوز تسجيل الاسم مجرداً من الألقاب “السيد”.

3ـ لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم “المعروف بكذا”.

4ـ لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة: “قمر الزمان”.

5 ـ يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية “عبد الرسول”.