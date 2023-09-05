Icon

ليفاندوفسكي ينضم لرونالدو وميسي في قائمة خاصة Icon 5 عوامل تقي من الاحتراق الوظيفي Icon إنذار أحمر لـ جازان: أمطار وصواعق رعدية حتى الـ10 مساءً Icon هيئة تنظيم الإعلام تصدر التراخيص بمعايير عالمية Icon انهيار مصرية قتلت طفلها وأكلت جزءًا من جثته: ما فعلته غلطة Icon بيان مشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون وأمريكا Icon 6 خطوات للتعامل مع انفجار الإطار أثناء القيادة Icon تسليم 123 وحدة سكنية بتمويل سعودي في تونس Icon 6 فعاليات مشوقة بالدائر في اليوم الوطني الـ93 Icon تقديم موعد صرف مكافأة طلاب الجامعات للغد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تنظيم الوقت والاعتناء بالصحة أبرزها

5 عوامل تقي من الاحتراق الوظيفي

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
5 عوامل تقي من الاحتراق الوظيفي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر مجلس الصحة الخليجي دليلًا توعويًا لتحذير الموظفين والعاملين من الاحتراق الوظيفي والتعرف على مراحله وطرق التعامل معه، وذلك ضمن جهود المجلس لدعم الصحة النفسية في بيئة العمل.

تعريف الاحتراق الوظيفي

ويُعرف الاحتراق الوظيفي بأنه حالة من الإرهاق وفقدان الحماس والاهتمام بالعمل، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والعاملين وأدائهم.

قد يهمّك أيضاً
إنقاذ مقيم من نزيف بالمخ وإصابة جمجمته في حادث مروري بالرس

إنقاذ مقيم من نزيف بالمخ وإصابة جمجمته في حادث مروري بالرس

مكافحة المخدرات في الكويت تضبط 16 متهمًا من جنسيات مختلفة

مكافحة المخدرات في الكويت تضبط 16 متهمًا من جنسيات مختلفة

ومن أبرز علامات الاحتراق الوظيفي كل من الإرهاق الشديد، فقدان الاهتمام، الانعزال الاجتماعي، التحسر والتذمر، وانخفاض الأداء.

5 علامات للتعامل مع الاحتراق الوظيفي

وأوضح المجلس أن هناك 5 طرق للتكيف والتعامل مع الاحتراق الوظيفي وهي:

1- التحدث مع مديرك:

قد يكون من المفيد البحث عن دعم من مديرك أو مشرفك، وهذا يساعد في تخفيف الضغط أو التوجيه نحو حلول مناسبة.

2- تنظيم الوقت:

يجب تنظيم الوقت بشكل فعال، وتحديد الأولويات وتجنب التفرغ الزائد، وإذا كنت تشعر بأنك مكتظ بالمهام، فاعتبر تفويض بعض المهام إلى زملائك إذا كان ذلك ممكنًا.

3- اعتناء بالصحة البدنية والنفسية:

احرص على ممارسة الرياضة بانتظام والمحافظة على نظام غذائي صحي، ومن المفيد أيضًا التفكير في الانضمام لجلسات استشارية نفسية للتحدث عن مشاكلك والبحث عن استراتيجيات للتعامل معها.

4- العثور على هوايات واهتمامات خارج العمل

تخصيص وقت للقيام بأنشطة وهوايات تستمتع بها خارج مجال العمل، وهذا يساعد في الاسترخاء واستعادة الطاقة.

5- البحث عن فرص جديدة

إذا استمر الاحتراق ولم تتحسن الأمور رغم الجهود، قد تكون الفرصة مواتية للنظر في تغيير مسار وظيفي أو البحث عن وظيفة جديدة تناسب اهتماماتك ومهاراتك بشكل أفضل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017
الرياضة

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج...

الرياضة
نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى
الرياضة

نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة...

الرياضة
هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا
الرياضة

هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام...

الرياضة
معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات
السعودية اليوم

معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في...

السعودية اليوم
زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني
العالم

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني

العالم
مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال
الرياضة

مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء...

الرياضة
الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة المحلية
السعودية اليوم

الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في نجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول...

أخبار أمنية