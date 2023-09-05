5 عوامل تقي من الاحتراق الوظيفي

أصدر مجلس الصحة الخليجي دليلًا توعويًا لتحذير الموظفين والعاملين من الاحتراق الوظيفي والتعرف على مراحله وطرق التعامل معه، وذلك ضمن جهود المجلس لدعم الصحة النفسية في بيئة العمل.

تعريف الاحتراق الوظيفي

ويُعرف الاحتراق الوظيفي بأنه حالة من الإرهاق وفقدان الحماس والاهتمام بالعمل، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والعاملين وأدائهم.

ومن أبرز علامات الاحتراق الوظيفي كل من الإرهاق الشديد، فقدان الاهتمام، الانعزال الاجتماعي، التحسر والتذمر، وانخفاض الأداء.

5 علامات للتعامل مع الاحتراق الوظيفي

وأوضح المجلس أن هناك 5 طرق للتكيف والتعامل مع الاحتراق الوظيفي وهي:

1- التحدث مع مديرك:

قد يكون من المفيد البحث عن دعم من مديرك أو مشرفك، وهذا يساعد في تخفيف الضغط أو التوجيه نحو حلول مناسبة.

2- تنظيم الوقت:

يجب تنظيم الوقت بشكل فعال، وتحديد الأولويات وتجنب التفرغ الزائد، وإذا كنت تشعر بأنك مكتظ بالمهام، فاعتبر تفويض بعض المهام إلى زملائك إذا كان ذلك ممكنًا.

3- اعتناء بالصحة البدنية والنفسية:

احرص على ممارسة الرياضة بانتظام والمحافظة على نظام غذائي صحي، ومن المفيد أيضًا التفكير في الانضمام لجلسات استشارية نفسية للتحدث عن مشاكلك والبحث عن استراتيجيات للتعامل معها.

4- العثور على هوايات واهتمامات خارج العمل

تخصيص وقت للقيام بأنشطة وهوايات تستمتع بها خارج مجال العمل، وهذا يساعد في الاسترخاء واستعادة الطاقة.

5- البحث عن فرص جديدة

إذا استمر الاحتراق ولم تتحسن الأمور رغم الجهود، قد تكون الفرصة مواتية للنظر في تغيير مسار وظيفي أو البحث عن وظيفة جديدة تناسب اهتماماتك ومهاراتك بشكل أفضل.