5 مباريات غدًا في ختام ثامن جولات دوري روشن

تُختتم منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد السبت، بـ5 مواجهات، وسط صراع قوي من الفرق لتقديم أداء مميز وحصد الثلاث نقاط.

موعد مباريات الغد

وتنطلق مباريات الغد في دوري روشن السعودي، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد الرياض، عند الساعة الثالثة عصرًا، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتُقام مباراتان عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الفتح ضد الوحدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، فيما يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نظيره الأخدود على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وفي ختام الجولة الثامنة، تُقام مواجهتان عند الساعة التاسعة، حيث يلعب الأهلي ضد الاتفاق على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ويواجه الخليج نظيره ضمك على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن قبل الجولة الثامنة، كالتالي؛ الاتحاد يتصدر بـ18 نقطة، ثم الهلال بـ17 نقطة، يليه التعاون والاتفاق برصيد 16 نقطة، ثم النصر والأهلي بـ15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوحدة.

ويقع الفتح في المركز الثامن بـ11 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، ثم الخليج والشباب بـ8 نقاط، الطائي برصيد 7 نقاط، يليه أبها بـ6 نقاط، ثم ضمك بـ4 نقاط، متساويًا مع الأخدود والرائد والرياض، والحزم برصيد 3 نقاط.