5 مزايا لوثيقة العمل الحر للباعة الجائلين

توفر وثيقة العمل الحر للباعة الجائلين عدة مزايا، أبرزها التسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية والاستفادة من باقات التأمين الطبي المخفضة.

ونشرت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها بمنصة “إكس” إنفوجراف توضيحي للتعريف بوثيقة العمل الحر وأبرز مزاياها.

وثيقة العمل الحر

هي وثيقة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تتيح للأفراد فرصة ممارسة العمل بشكل مستقل في نشاطات متعددة.

مزاياها

ـ التسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية.

ـ الاستفادة من باقات التأمين الطبي المخفضة للعمل الحر.

ـ الاستفادة من حلول الدفع الرقمية.

ـ الاستفادة من برامج التمويل الميسرة التي تقدمها الوزارة.

ـ إمكانية فتح حساب بنكي تجاري بموجب صدور وثيقة العمل الحر.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أعلنت عن ربط رخصة الباعة الجائلين بـ وثيقة العمل الحر وذلك من خلال منصة بلدي، بهدف تمكين الباعة الجائلين وتسيير وتنظيم أعمالهم.