Icon

“تام التنموية” تعلن ترسية عقد مع هيئة السياحة بـ 14.8 مليون ريال Icon إنشاء أول مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في العيينة Icon أكثر من 300 قتيل وجريح بانفجار مستودع وقود في كراباخ Icon ارتفاع أرباح “دار المركبة” إلى 3.2 مليون ريال بنسبة 11.2% Icon رسمياً.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر Icon 5 مواطنين و4 مقيمين بقبضة الأمن البيئي Icon وزارة الطاقة تعلن عن 56 وظيفة في 11 مدينة Icon حفر الباطن والأحساء الأعلى حرارة بـ 44 مئوية Icon ضبط مروجين وإحباط تهريب الأقراص المحظورة بالشمالية وعسير Icon السعودية تستهدف استثمارات بـ 78 مليار ريال بالقطاع الغذائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
 لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا

5 مواطنين و4 مقيمين بقبضة الأمن البيئي

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
5 مواطنين و4 مقيمين بقبضة الأمن البيئي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (391) مترًا مكعبًا من الحطب المحلّي في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير.

العقوبة

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها بمنصة “إكس” أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب ، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 202 كيلو قات في جازان

إحباط تهريب 202 كيلو قات في جازان

الإسعاف الجوي بالقصيم ينقل مصابًا في زمن قياسي

الإسعاف الجوي بالقصيم ينقل مصابًا في زمن قياسي

الإبلاغ

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شرطة نجران تضبط شخصًا اقتحم ملعب مباراة الأخدود ضد الاتحاد
الرياضة

شرطة نجران تضبط شخصًا اقتحم ملعب مباراة...

الرياضة
كرة ثلج الاستثمارات السعودية حولتها للاعب دولي بالرياضة العالمية
الرياضة

كرة ثلج الاستثمارات السعودية حولتها للاعب دولي...

الرياضة
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون
وظائف

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

وظائف
لقاءات لـ الخريف في بكين لاستقطاب استثمارات نوعية للسعودية
السعودية اليوم

لقاءات لـ الخريف في بكين لاستقطاب استثمارات...

السعودية اليوم
العثور على مفقود الدهو بالرياض متوفى
السعودية اليوم

العثور على مفقود الدهو بالرياض متوفى

السعودية اليوم
ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيسة الهند ورئيس وزرائها
محمد بن سلمان

ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيسة الهند...

محمد بن سلمان
وظائف شاغرة لدى مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة لدى مطارات جدة

وظائف
“الزامل للصناعة” تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 28.2%
السوق

“الزامل للصناعة” تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 28.2%

السوق