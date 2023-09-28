Icon

50 ألف ريال إعانة المشاريع الفردية لذوي الإعاقة بالشمالية Icon انطلاق ثامن جولات دوري روشن غدًا بـ4 مباريات Icon لحظة وصول الجندي الأمريكي بعد طرده من كوريا الشمالية Icon القمر العملاق الأخير يزين سماء السعودية غدًا Icon الدمام تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2023 Icon فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية Icon بيان توضيحي: المقطع المتداول لمنزل منسوب لبنت النبي غير صحيح Icon مدرب مانشستر سيتي: لا أستهدف التتويج بالرباعية Icon تراجع البطالة في السعودية.. اقتصاد مزدهر وفرص متعددة للنجاح Icon 48 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي بقبضة الأمن البيئي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يشترط أن يكون سعودي الجنسية وألا يزيد عمره عن 60

50 ألف ريال إعانة المشاريع الفردية لذوي الإعاقة بالشمالية

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
50 ألف ريال إعانة المشاريع الفردية لذوي الإعاقة بالشمالية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية عن تقديم إعانة المشاريع الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ 50 ألف ريال.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 ولا يزيد عن 60 عامًا، وأن يُقدم تقييم إعاقة معتمد من منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي وصورة من الهوية الوطنية.

قد يهمّك أيضاً
مرزوق الغانم عن محمد بن سلمان: هكذا يكون المسؤول عن التنمية

مرزوق الغانم عن محمد بن سلمان: هكذا يكون المسؤول عن التنمية

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة السابعة

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة السابعة

كما يشترط وجود مؤهل علمي أو شهادة إتمام تدريب مهني للمستفيد، إضافة إلى شرط عدم استفادته من البرنامج سابقاً، والحصول على تقييم القدرة على العمل من نظام رعاية والتنمية الاجتماعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم