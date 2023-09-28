50 ألف ريال إعانة المشاريع الفردية لذوي الإعاقة بالشمالية انطلاق ثامن جولات دوري روشن غدًا بـ4 مباريات لحظة وصول الجندي الأمريكي بعد طرده من كوريا الشمالية القمر العملاق الأخير يزين سماء السعودية غدًا الدمام تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2023 فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية بيان توضيحي: المقطع المتداول لمنزل منسوب لبنت النبي غير صحيح مدرب مانشستر سيتي: لا أستهدف التتويج بالرباعية تراجع البطالة في السعودية.. اقتصاد مزدهر وفرص متعددة للنجاح 48 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي بقبضة الأمن البيئي
أعلن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية عن تقديم إعانة المشاريع الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ 50 ألف ريال.
ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 ولا يزيد عن 60 عامًا، وأن يُقدم تقييم إعاقة معتمد من منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي وصورة من الهوية الوطنية.
كما يشترط وجود مؤهل علمي أو شهادة إتمام تدريب مهني للمستفيد، إضافة إلى شرط عدم استفادته من البرنامج سابقاً، والحصول على تقييم القدرة على العمل من نظام رعاية والتنمية الاجتماعية.