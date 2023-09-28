50 ألف ريال إعانة المشاريع الفردية لذوي الإعاقة بالشمالية

أعلن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية عن تقديم إعانة المشاريع الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ 50 ألف ريال.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 ولا يزيد عن 60 عامًا، وأن يُقدم تقييم إعاقة معتمد من منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي وصورة من الهوية الوطنية.

كما يشترط وجود مؤهل علمي أو شهادة إتمام تدريب مهني للمستفيد، إضافة إلى شرط عدم استفادته من البرنامج سابقاً، والحصول على تقييم القدرة على العمل من نظام رعاية والتنمية الاجتماعية.