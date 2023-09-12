50 مليون ريال غرامة في قضية إعلامية

معرض الرياض للكتاب 2023 يعزز دور السعودية المحوري في الثقافة سافيتش يستفز كريستيانو رونالدو بول بوجبا مهدد بالإيقاف 4 سنوات 27 ولادة للمها والوعل وغزال الريم في محمية الملك سلمان الجثث تملأ شوارع درنة الليبية زعيم كوريا الشمالية يتوجه للقاء بوتين بالقطار المدرع مركبة تسير بنسبة احتراق عالية والمرور يتفاعل مفاجأة لأول مرة تحدث منذ 20 عامًا في الرياض لقطات من تدريبات لويس فيليبي الأولى مع الاتحاد تصميم أنيق ومواصفات فريدة لساعة Pixel من جوجل
كشف المتحدث الرسمي لهيئة الملكية الفكرية، أحمد المرشدي، عن أقصى عقوبة لفيديو تم انتهاك حقوقه الملكية، مشيرًا إلى قضايا وصلت بها الغرامة حتى 50 مليون ريال.
وقال متحدث الهيئة خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: كل حالة لها غراماتها، والغرامات متفاوتة، وعلى حسب ما يراه القاضي، وهي مسألة تقديرية بحتة.
وأضاف: هناك قضايا وصلت الغرامة فيها إلى 50 مليون، وكانت قضية في المجال الإعلامي، وتمثلت المخالفة في استخدام فيديو دون ترخيص، حيث تم استخدامه على مساحة واسعة، وتمت الاستفادة منه بشكل مالي كبير.
وأوضح أن كل قضية ليها تفاصيلها، وممكن يجمع فيها بين عقوبتي السجن والغرامة.
متحدث الملكية الفكرية: هناك عقوبات انتنهاك حقوق ملكية لمقطع فيديو وصلت الغرامة فيها إلى 50 مليون @SAIPKSA#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/pC1HpLSObn
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 11, 2023