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تم إطلاق هوية الموسم قبل ساعات

50 مليون مشاهدة لفيديو إطلاق موسم الرياض وآل الشيخ: بس؟ زعلت

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
50 مليون مشاهدة لفيديو إطلاق موسم الرياض وآل الشيخ: بس؟ زعلت
المواطن - فريق التحرير

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حقق فيديو إطلاق موسم الرياض 50 مليون مشاهدة، بعد ساعات قليلة من إطلاقه والكشف عن هوية موسم الرياض هذا العام 2023.

بدوره، علق المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، في منشور عبر منصة إكس، قائلًا: خمسين مليون مشاهدة بس… زعلت!

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وفي وقت سابق، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن تفاصيل أجندة موسم الرياض 2023 الترفيهية، والذي سينطلق في 28 أكتوبر المقبل، وعلى رأس تلك الأجندة “كأس موسم الرياض” بمشاركة قطبي العاصمة السعودية الهلال والنصر إلى جانب نادٍ عالمي بنظام الدوري.

كأس موسم الرياض

كما أعلن آل الشيخ عن إقامة كأس موسم الرياض لأبرز أبطال التنس العالميين، كامتداد للبطولات الدولية التي تستضيفها المملكة في السنوات الأخيرة في جميع الرياضات.

وبحسب آل الشيخ في فيديو موسم الرياض الذي أطلق قبل ساعات، سيكون هناك نزال “حزام موسم الرياض”، والذي يعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.

متحف أساطير الرياضة

كما سيقام على هامش الموسم متحف أساطير الرياضة، والذي يضم أكثر من 30 ألف قطعة تذكارية بنسخها الأصلية وهو الأكبر في العالم ويعتبر الثاني بعد فرع مدريد، فضلًا عن متحف آخر يحكي حياة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، كما سيحوي جوائزه وألقابه التي حصل عليها طوال مسيرته. وقد صمم هذا المتحف بطريقة عصرية تتناسب وشخصية الدون البرتغالي.

 

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