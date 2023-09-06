6 أسباب تؤدي إلى نزيف العين

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، عدة نصائح بشأن نزيف العين الذي يعد نزيفًا دمويًا داخل الحجرة الأمامية للعين وليس من الجفن المحيط بالعين أو الوجه.

أسباب نزيف العين

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن أبرز أسباب نزيف العين هي: إصابات العين، تشوهات الأوعية الدموية للعين، تهيج والتهاب القزحية، ارتفاع ضغط الدم، العقاقير الدوائية التي تؤثر في تخثر الدم، ودخول الأجسام الغريبة أو الشظايا للعين.

وبشأن طرق العلاج، لفتت إلى أن هناك بعض الطرق وهي إيقاف الأدوية المميعة للدم بعد الاستشارة الطبية، علاج الالتهابات، استئصال الأجسام الغريبة أو الشظايا جراحيًا، والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

نزيف تحت الملتحمة

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة نضار حسن أخصائي طب وجراحة العيون بمستشفى معهد ناصر بمصر، إن النزيف الذي يحدث بالعين يسمى بنزيف تحت الملتحمة نتيجة انكسار وعاء دموي صغير مباشرة أسفل السطح الشفاف من العين.

وأضافت أن الملتحمة لا تستطيع امتصاص الدم بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى تجمع الدم تحت هذا السطح الشفاف ولا يشكل مصدر قلق، لأنه عادة ما يكون حالة مرضية غير مضرة ويختفي في غضون أسبوع أو أسبوعين، لأنه لا يشكل أي ضرر على العين، ويمكن للسعال أو العطس القوي أن يسبب بقعاً بالعين.

ولفتت “في بعض الحالات قد ينتج النزيف تحت الملتحمة بسبب إصابات العين، مثل الإصابة التي تحدث نتيجة فرك العين بقوة، أو التهاب العيون الحاد مثل اصطدام جسم غريب بالعين وإصابته”.