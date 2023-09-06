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منها العنب والحلوى الصلبة

6 أطعمة قد تتسبب في اختناق الأطفال

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
6 أطعمة قد تتسبب في اختناق الأطفال
المواطن - فريق التحرير

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يحذر الأطباء من بعض الأطعمة التي قد تمثل خطراً داهماً على صحة الأطفال، لأنها قد تسبب لهم حالات اختناق أثناء تناولها.

ولذا لا بد على الآباء والأمهات الانتباه أثناء تناول أطفالهم الطعام، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع إصابتهم بالاختناق.

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وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي قد تتسبب باختناق الأطفال، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- العنب

العنب صغير ومستدير وسهل البلع، ويمكن أن يسد مجرى الهواء بسهولة، إذا تم تناوله الأطفال بشكل خاطئ.

2- الذرة (الفشار)

تشكل الأشكال غير المنتظمة للفشار خطراً محتملاً للاختناق، ومن الأفضل تجنب إعطاء الفشار للأطفال الصغار.

3- الحلوى الصلبة

يمكن أن تتكسر الحلوى الصلبة إلى قطع صغيرة، ما قد يؤدي إلى اختناق الأطفال بسهولة، لذا يجب تجنب إعطاء الأطفال الصغار الحلوى الصلبة.

4- الجزر

يفضل العديد من الآباء إعطاء أطفالهم الجزر النيئ لأنه مغذي. لكن هذه الخضار المقرمشة يصعب على الأطفال الصغار مضغها بشكل صحيح، ويمكن أن تؤدي إلى اختناقهم.
قطع الطعام الصلب

قد يصعب على الأطفال مضغ أو ابتلاع قطع كبيرة من اللحم أو الجبن، وقد يؤدي هذا إلى إصابتهم بالاختناق.

5- العلكة

تعد العلكة من أخطر الأطعمة التي يمكن أن تتسبب بالاختناق، لأنها تغري الأطفال ببلعها بسبب طعمها المميز، وبالتالي قد تعلق في مجرى التنفس.

6- المكسرات والبذور

قد يكون من الصعب على الأطفال مضغ المكسرات والبذور الكاملة وابتلاعها بشكل صحيح، وينصح باختيار أطعمة بديلة للأطفال، مثل زبدة الجوز أو المكسرات المفرومة جيداً.

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