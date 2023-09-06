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أبزرها الكوابيس وفقدان ثقته بنفسه

6 أعراض تؤكد تعرض طفلك للتنمر المدرسي

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ مساءً
6 أعراض تؤكد تعرض طفلك للتنمر المدرسي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، عن 6 أعراض رئيسية للتنمر المدرسي الذي تظهر آثاره على الأطفال والطلاب.

أعراض التنمر

ونشرت المديرية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إنفوجراف يوضح أعراض التنمر المدرسي وأبرزها فقدان الثقة والكوابيس.

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ـ فقدان رغبة الطفل في الذهاب للمدرسة.

ـ عدم مشاركته اللعب والنشاطات الأخرى.

ـ وجود بعض الكدمات على جسد الطفل.

ـ معاناة الطفل من الأرق والكوابيس المزعجة.

ـ فقدان ثقة الطفل بنفسه، وعدم تقدير ذاته.

ـ رفض الطفل للمناسبات الاجتماعية.

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