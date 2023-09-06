6 أعراض تؤكد تعرض طفلك للتنمر المدرسي

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كشفت وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، عن 6 أعراض رئيسية للتنمر المدرسي الذي تظهر آثاره على الأطفال والطلاب.
ونشرت المديرية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إنفوجراف يوضح أعراض التنمر المدرسي وأبرزها فقدان الثقة والكوابيس.
ـ فقدان رغبة الطفل في الذهاب للمدرسة.
ـ عدم مشاركته اللعب والنشاطات الأخرى.
ـ وجود بعض الكدمات على جسد الطفل.
ـ معاناة الطفل من الأرق والكوابيس المزعجة.
ـ فقدان ثقة الطفل بنفسه، وعدم تقدير ذاته.
ـ رفض الطفل للمناسبات الاجتماعية.