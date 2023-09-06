6 خطوات لطباعة المباشرة بعد الترقية

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كشفت الخبيرة التربوية لطيفة الدليهان، عن خطوات طباعة المباشرة بعد الترقية بعدما أصدرت وزارة التعليم قرارات ترقيات شاغلي الوظائف الإدارية من المرتبة السابعة للمرتبة الثامنة.
وأوضحت الدليهان عبر حسابها على منصة “إكس”، خطوات طباعة المباشرة بعد الترقية لـ شاغلي الوظائف الإدارية من المرتبة السابعة للمرتبة الثامنة.
وجاءت هذه الخطوات كالتالي:
1- الدخول على الخدمة الذاتية.
2- اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.
3- اختيار قراراتي.
4- اختيار “قرار المباشرة” من قائمة نوع الطلب.
5- اختيار قرار المباشرة المراد طباعته.
6- الضغط على تشغيل وسوف يقوم النظام بعرض القرار.
وتهدف هذه الخدمة إلى التسهيل على الموظف بطباعة قرار المباشرة بعد الترقية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة إدارة التعليم أو ديوان الوزارة.