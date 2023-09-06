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لشاغلي الوظائف الإدارية

6 خطوات لطباعة المباشرة بعد الترقية

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
6 خطوات لطباعة المباشرة بعد الترقية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الخبيرة التربوية لطيفة الدليهان، عن خطوات طباعة المباشرة بعد الترقية بعدما أصدرت وزارة التعليم قرارات ترقيات شاغلي الوظائف الإدارية من المرتبة السابعة للمرتبة الثامنة.

خطوات طباعة المباشرة بعد الترقية

وأوضحت الدليهان عبر حسابها على منصة “إكس”، خطوات طباعة المباشرة بعد الترقية لـ شاغلي الوظائف الإدارية من المرتبة السابعة للمرتبة الثامنة.

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وجاءت هذه الخطوات كالتالي:

1- الدخول على الخدمة الذاتية.
2- اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.
3- اختيار قراراتي.
4- اختيار “قرار المباشرة” من قائمة نوع الطلب.
5- اختيار قرار المباشرة المراد طباعته.
6- الضغط على تشغيل وسوف يقوم النظام بعرض القرار.

طباعة إلكترونيًا

وتهدف هذه الخدمة إلى التسهيل على الموظف بطباعة قرار المباشرة بعد الترقية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة إدارة التعليم أو ديوان الوزارة.

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