6 خطوات للتعامل مع انفجار الإطار أثناء القيادة

أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بالتصرف الصحيح لحظة انفجار الإطار المفاجئ أثناء القيادة، والذي يساهم في الحفاظ على سلامة قائد المركبة وسلامة مستخدمي الطريق.

انفجار إطار المركبة خلال القيادة

وقالت إدارة المرور في منشور على حسابها بمنصة “إكس” إن أبرز الخطوات التي يجب فعلها في حال انفجار إطار المركبة خلال القيادة كما يلي:

اقبض على عجلة القيادة بإحكام للسيطرة على اتجاه المركبة.

ارفع قدمك عن دواسة الوقود.

قم بتشغيل إشارة الطوارئ.

عدم الضغط على المكابح.

تأكد من خلو الطريق على يمينك.

اتجه للمسار الأيمن بالتدريج.

فحص الإطارات

وفي وقت سابق، وجهت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا لقائدي المركبات، داعية إلى ضرورة فحص الإطارات بشكل دوري والتأكد من سلامتها؛ تجنبًا لحدوث أي مشكلات أو حوادث مرورية.