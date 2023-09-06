Icon

6 خطوات للتعامل مع انفجار الإطار أثناء القيادة Icon تسليم 123 وحدة سكنية بتمويل سعودي في تونس Icon 6 فعاليات مشوقة بالدائر في اليوم الوطني الـ93 Icon تقديم موعد صرف مكافأة طلاب الجامعات للغد Icon حالات الإصابة بالصداع بسبب تناول الكافيين Icon اليونسكو تُدرج محمية عروق بني معارض على قائمتها للتراث العالمي Icon 3 نصائح ذهبية لتعزيز وظائف المخ والإدراك Icon ماسك يحصل على إذن لزرع رقاقة إلكترونية في أدمغة البشر Icon الحياة الفطرية: حلمنا تحقق بضم عروق بني معارض لليونسكو Icon واتساب يختبر نسخة تجريبية خاصة بحواسيب آيباد اللوحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تجنبًا لوقوع حوادث مرورية

6 خطوات للتعامل مع انفجار الإطار أثناء القيادة

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ مساءً
6 خطوات للتعامل مع انفجار الإطار أثناء القيادة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بالتصرف الصحيح لحظة انفجار الإطار المفاجئ أثناء القيادة، والذي يساهم في الحفاظ على سلامة قائد المركبة وسلامة مستخدمي الطريق.

انفجار إطار المركبة خلال القيادة

وقالت إدارة المرور في منشور على حسابها بمنصة “إكس” إن أبرز الخطوات التي يجب فعلها في حال انفجار إطار المركبة خلال القيادة كما يلي:

قد يهمّك أيضاً
إلغاء مران النصر والاكتفاء بالتدريبات في الفندق

إلغاء مران النصر والاكتفاء بالتدريبات في الفندق

رونالدو مثال لصنائع المعروف.. فرق كبير بينه وبين الكائن البرتقالي

رونالدو مثال لصنائع المعروف.. فرق كبير بينه وبين الكائن البرتقالي

  • اقبض على عجلة القيادة بإحكام للسيطرة على اتجاه المركبة.
  • ارفع قدمك عن دواسة الوقود.
  • قم بتشغيل إشارة الطوارئ.
  • عدم الضغط على المكابح.
  • تأكد من خلو الطريق على يمينك.
  • اتجه للمسار الأيمن بالتدريج.

فحص الإطارات

وفي وقت سابق، وجهت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا لقائدي المركبات، داعية إلى ضرورة فحص الإطارات بشكل دوري والتأكد من سلامتها؛ تجنبًا لحدوث أي مشكلات أو حوادث مرورية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017
الرياضة

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج...

الرياضة
نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى
الرياضة

نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة...

الرياضة
هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا
الرياضة

هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام...

الرياضة
معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات
السعودية اليوم

معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في...

السعودية اليوم
زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني
العالم

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني

العالم
مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال
الرياضة

مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء...

الرياضة
الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة المحلية
السعودية اليوم

الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في نجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول...

أخبار أمنية