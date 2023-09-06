6 خطوات للتعامل مع انفجار الإطار أثناء القيادة

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أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بالتصرف الصحيح لحظة انفجار الإطار المفاجئ أثناء القيادة، والذي يساهم في الحفاظ على سلامة قائد المركبة وسلامة مستخدمي الطريق.
وقالت إدارة المرور في منشور على حسابها بمنصة “إكس” إن أبرز الخطوات التي يجب فعلها في حال انفجار إطار المركبة خلال القيادة كما يلي:
وفي وقت سابق، وجهت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا لقائدي المركبات، داعية إلى ضرورة فحص الإطارات بشكل دوري والتأكد من سلامتها؛ تجنبًا لحدوث أي مشكلات أو حوادث مرورية.
التصرف الصحيح لحظة انفجار الإطار المفاجئ أثناء القيادة، يساهم في الحفاظ على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق.#المرور_السعودي pic.twitter.com/cB2ljSOL2u
— المرور السعودي (@eMoroor) September 20, 2023