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300 علم و500 هدية بشعار نحلم ونحقق

6 فعاليات مشوقة بالدائر في اليوم الوطني الـ93

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
6 فعاليات مشوقة بالدائر في اليوم الوطني الـ93
المواطن - واس

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أنهت محافظة الداير جميع الاستعدادات لمشاركة الأهالي الاحتفاء باليوم الوطني الـ93 للمملكة، بإطلاق برامج وفعاليات تعبر عن صدق الانتماء والفرح وتوالي الإنجازات في هذا العهد الزاهر، وسيكون أهالي المحافظة على موعد مع حفل متنوع و 6 فعاليات مشوقة.

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استعدادات اليوم الوطني

وأكملت بلدية المحافظة الدائر التابعة لأمانة منطقة، تجهيز الحدائق والملاعب والمماشي للسكان، واستقبال زائريها ومرتاديها خلال إجازة اليوم الوطني ، إضافة إلى تجهيز وتركيب 30 كشافاً من الإضاءة التجميلية للأعمدة بالطرق الرئيسة والمجسمات، وإضاءة مبنى البلدية والميادين، وتركيب 300 علم وطني و 4 لوحات يونيبول كبيرة 4*14 متراً على الشارع العام بهوية اليوم الوطني، وتجهيز 500 هدية بشعار الهوية الوطنية “نحلم ونحقق “، و3 سواري أعلام.

محافظة الداير تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 93

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