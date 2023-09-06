6 خطوات للتعامل مع انفجار الإطار أثناء القيادة تسليم 123 وحدة سكنية بتمويل سعودي في تونس 6 فعاليات مشوقة بالدائر في اليوم الوطني الـ93 تقديم موعد صرف مكافأة طلاب الجامعات للغد حالات الإصابة بالصداع بسبب تناول الكافيين اليونسكو تُدرج محمية عروق بني معارض على قائمتها للتراث العالمي 3 نصائح ذهبية لتعزيز وظائف المخ والإدراك ماسك يحصل على إذن لزرع رقاقة إلكترونية في أدمغة البشر الحياة الفطرية: حلمنا تحقق بضم عروق بني معارض لليونسكو واتساب يختبر نسخة تجريبية خاصة بحواسيب آيباد اللوحية
أنهت محافظة الداير جميع الاستعدادات لمشاركة الأهالي الاحتفاء باليوم الوطني الـ93 للمملكة، بإطلاق برامج وفعاليات تعبر عن صدق الانتماء والفرح وتوالي الإنجازات في هذا العهد الزاهر، وسيكون أهالي المحافظة على موعد مع حفل متنوع و 6 فعاليات مشوقة.
وأكملت بلدية المحافظة الدائر التابعة لأمانة منطقة، تجهيز الحدائق والملاعب والمماشي للسكان، واستقبال زائريها ومرتاديها خلال إجازة اليوم الوطني ، إضافة إلى تجهيز وتركيب 30 كشافاً من الإضاءة التجميلية للأعمدة بالطرق الرئيسة والمجسمات، وإضاءة مبنى البلدية والميادين، وتركيب 300 علم وطني و 4 لوحات يونيبول كبيرة 4*14 متراً على الشارع العام بهوية اليوم الوطني، وتجهيز 500 هدية بشعار الهوية الوطنية “نحلم ونحقق “، و3 سواري أعلام.