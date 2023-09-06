6 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في سوق وسط الصومال

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قُتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر، الخميس، جراء انفجار قنبلة في ولاية هيرشبيلي وسط الصومال، وفق مسؤول أمني.
وقال علي أحمد، وهو ضابط شرطة في جوهر العاصمة الإدارية لهيرشبيلي: إن الهجوم كان إثر انفجار سيارة مفخخة قرب سوق صغير مزدحم بإقليم هيران التابع لولاية هيرشبيلي، وفقًا للأناضول.
وذكر التلفزيون الصومالي، الخميس، أن ستة أشخاص بينهم امرأة وطفلها قُتلوا في تفجير انتحاري استهدف إحدى الأسواق بوسط الصومال.
ووفق وكالة أنباء العالم العربي، أضاف التلفزيون بحسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا) أن التفجير وقع في سوق ببلدة بولوبرد في إقليم هيران بوسط جنوب الصومال.
وكانت وكالة الأنباء الصومالية قد ذكرت في 23 سبتمبر (أيلول) الحالي، أن قتلى ومصابين مدنيين سقطوا في تفجير سيارة مفخخة استهدف سوقًا في بلدة بلدوين عاصمة إقليم هيران.