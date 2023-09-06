6 قتلى في هجوم على مطار قرب السليمانية بالعراق

قتل ستة أشخاص الاثنين في ضربة يشتبه أنها بطائرة مسيرة لمطار عربت العسكري الصغير قرب محافظة السليمانية في إقليم كردستان بشمال العراق.

تفاصيل الهجوم

وأفاد مصدران أمنيان أن قوات الأمن الكردية طوقت المنطقة.

من المعروف أن عربت مطار صغير تستخدمه طائرات الهليكوبتر ويبعد 50 كيلومترًا شرقي مدينة السليمانية في شمال شرق العراق.

وذكر مصدر من الشرطة أن فردين من قوات الأمن الكردية أُصيبا بجراح في الهجوم ونُقلا لمستشفى عسكري في السليمانية تحت حراسة أمنية مشددة.

هوية المتوفين

وأوضحت الشرطة أن هوية المتوفين لم تحدد بعد.

وتشير المعلومات الأولية إلى استخدام طائرة تركية مسيرة في الهجوم على هدف يشتبه بأنه لحزب العمال الكردستاني.

وأكد بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الأحزاب الكردية المهيمنة في شمال العراق، وقوع الهجوم بطائرة مسيرة غير أنه قال: إن الضحايا الستة أعضاء في قوة مكافحة الإرهاب الكردية العراقية.

وأضاف في بيان، ندين بشدة بالغة الهجوم الإرهابي على مطار عربت الزراعي في السليمانية والذي أدى إلى استشهاد وإصابة ستة من البشمركة الأبطال.