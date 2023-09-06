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6 محاور رئيسية تلخص قمة التراث العالمية في الرياض

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
6 محاور رئيسية تلخص قمة التراث العالمية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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تحتضن الرياض الدورة الـ45 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، التي سينتج عنها تسجيل مواقع أثرية جديدة، حيث تتزامن مع قمة العلا العالمية للآثار والتي ستبدأ غدًا، والتي تعد حدثًا دوليًّا يهدف إلى مناقشة وتعزيز الحفاظ على التراث الثقافي والآثار العالمية.

دلالة استضافة السعودية للدورة

وتعكس السعودية عبر استضافتها الدورة الـ 45 الموسعة للجنة خلال الفترة 10- 25 سبتمبر الجاري في العاصمة الرياض مدى التزامها بالحفاظ على الثقافة والتراث للأجيال القادمة، كما توضح للعالم أجمع حجم الجهود الحثيثة بتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز التنوع الثقافي والمحافظة عليه، والاستثمار في القطاعات الثقافية مع زيادة الإنفاق الوطني على القطاعات لتعزيز مكانة المملكة على الصعيد العالمي.

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3 آلاف عضو من 21 دولة

واحتشد نحو 3000 عضو في لجنة التراث العالمي من 21 دولة، للمشاركة في الحدث الدولي الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى؛ لبحث مستقبل الخمسين سنة المقبلة من مسيرة حماية التراث الطبيعي والثقافي العالمي، وفهم إنجازات المرحلة الماضية وتقييمها، بعد مرور 5 عقود على قيام اتفاقية عالمية لحماية وتعزيز كنوز التراث العالمي والموروث الإنساني الاستثنائي.

إظهار الثقافة السعودية

وشهدت منطقة المربع التاريخية في قلب مدينة الرياض، أول أمس الأحد، احتفالًا فنيًّا سخيًّا بقيم التراث والفلكلور السعودي، بمناسبة انطلاق أعمال الدورة الموسعة الـ45 للجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، التي تستضيفها السعودية بصفتها الرئيس الحالي للجنة.

إدراج 50 موقعًا

وستدرس اللجنة في اجتماعها مقترحات إدراج 50 موقعًا إلى قائمة التراث العالمي، منها 37 موقعًا ثقافيًّا، 12 موقعًا طبيعيًّا، وموقعان متعددا الأهمية، إلى جانب مناقشة 5 تعديلات على حدود المواقع التراثية جذريًّا.

زيارة المواقع التاريخية

وسيزور المشاركون في أعمال اللجنة ثلاثة مواقع من المواقع السعودية الستة المدرجة في “اليونسكو”، وهي: حي الطريف التاريخي في الدرعية، وواحة الأحساء بمدينة الأحساء – شرق المملكة، وموقع الحِجر في محافظة العُلا.

هدف السعودية من استضافة الدورة

وتسعى الجهات المعنية في السعودية إلى الحفاظ على الثراء التاريخي والتراثي، وتسجيل المواقع الأثرية والتراثية في قائمة التراث العالمي (اليونيسكو)، وإبرازها للعالم، إذ تتميز بقيمتها التاريخية والتراثية التي جعلتها تتأهل لتكون مصدر إشعاع حضاري وجذب سياحي متميز على مستوى العالم.

قائمة التراث العالمي

وتضم قائمة التراث العالمي 1157 موقعًا تراثيًّا منتشرة في 167 دولة حول العالم، مقسمةً ما بين مواقع طبيعية مثل الغابات والواحات، ومواقع من صنع الإنسان كالقرى والقصور ذات الأهمية الثقافية والتراثية، ومواقع تجمع بين الاثنين.

المملكة موطن التراث والثقافة

وتُعدُّ المملكة العربية السعودية موطنًا للتراث الغني والتنوع الثقافي ووجهة للعديد من المواقع التراثية العالمية والتي تمثل حضارات عريقة تدل عليها الاكتشافات الأثرية الحديثة فهي تضم ستة مواقع للتراث العالمي لليونسكو- موقع الحجر الأثري- العلا، حي الطريف في الدرعية التاريخية، جدة التاريخية بوابة مكة المكرمة، الفن الصخري في منطقة حائل، واحة الأحساء ومنطقة حمى الثقافية، فضلًا عن ترشيح موقع واحد في المملكة لاعتماده في اجتماع هذا العام.

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