Icon

6 نصائح عليك العمل بها حال سقوط الأمطار Icon الجماهير تترقب قرعة دور الـ16 من كأس الملك اليوم Icon اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع Icon ياسر المسحل يرأس اجتماع لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي Icon الموارد البشرية تحذّر من الحسابات الوهمية والمشبوهة Icon مشهد مهيب لصاعقة تضرب قمة برج الساعة بالحرم المكي Icon سدايا تستهدف تطوير 800 كفاءة وطنية في النماذج اللغوية الكبيرة Icon الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك Icon الوحدة يتجاوز العروبة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك Icon عبدالله المعيوف يواصل عادته في كأس الملك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها استغلال الوقت بالدعاء والصلاة والاستغفار

6 نصائح عليك العمل بها حال سقوط الأمطار

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
6 نصائح عليك العمل بها حال سقوط الأمطار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وضعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين عدد من الإرشادات داعية إلى اتباعها عند هطول الأمطار.

6 الإرشادات

وبحسب منشور الهيئة، عبر حسابها على منصة إكس، فقد دعت إلى استغلال وقت هطول الأمطار بالدعاء والصلاة والاستغفار.

قد يهمّك أيضاً
مصرع شخصين في إطلاق نار داخل مطعم بالسويد

مصرع شخصين في إطلاق نار داخل مطعم بالسويد

3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة

3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة

كما دعت إلى تجنب النزول والصعود على المنحدرات أثناء هطول الأمطار، والسير على المشايات البلاستيكية أثناء سقوط الأمطار لتجنب الانزلاق

وأكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، احم أطفالك من التعرض لزخات المطر المباشرة وتجمعات المياه.

واختتمت الهيئة بضرورة التعاون مع عمال النظافة والتعقيم والتقصير والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الرقم الموحد 1966.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية من محمد بن سلمان إلى الداخل والخارج
أخبار رئيسية

لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية...

أخبار رئيسية
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف

وظائف
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل
وظائف

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل

وظائف
كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة الضوء العالمي !
السعودية اليوم

كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة...

السعودية اليوم
سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد
آخر الاخبار

سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد

آخر الاخبار
ضبط مواطنين روجا الشبو والحشيش في القصيم وجدة
أخبار أمنية

ضبط مواطنين روجا الشبو والحشيش في القصيم...

أخبار أمنية
منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها العطاء عبر 20 جمعية خيرية
آخر الاخبار

منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها...

آخر الاخبار
نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6 مدن
حصاد اليوم

نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6...

حصاد اليوم