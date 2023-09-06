6 نصائح عليك العمل بها حال سقوط الأمطار

وضعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين عدد من الإرشادات داعية إلى اتباعها عند هطول الأمطار.

6 الإرشادات

وبحسب منشور الهيئة، عبر حسابها على منصة إكس، فقد دعت إلى استغلال وقت هطول الأمطار بالدعاء والصلاة والاستغفار.

كما دعت إلى تجنب النزول والصعود على المنحدرات أثناء هطول الأمطار، والسير على المشايات البلاستيكية أثناء سقوط الأمطار لتجنب الانزلاق

وأكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، احم أطفالك من التعرض لزخات المطر المباشرة وتجمعات المياه.

واختتمت الهيئة بضرورة التعاون مع عمال النظافة والتعقيم والتقصير والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الرقم الموحد 1966.