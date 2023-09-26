6000 مدرسة بالرياض تكتسي الأخضر احتفاءً باليوم الوطني

تواصل مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ93 حسب خطة وزارة التعليم المعتمدة والتي ستستمر حتى الخميس المقبل.

اكتساء المدارس باللون الأخضر

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ عبدالسلام الثميري، أن أكثر من ستة آلاف مدرسة اكتست اللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني 93 تحت شعار “نحلم ونحقق”؛ مشيرًا إلى أن خطة وزارة التعليم المعتمدة للاحتفاء باليوم الوطني تضمنت العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة والتي تستهدف كافة المراحل العمرية ومنها: القائد القدوة وأوبريت الوطن ومنافسات رياضية وطنية وعاشقينك يا وطن وحارة أجدادي وجدارية حب الوطن والبيرق”، بالإضافة إلى إقامة معارض مدرسية وعدد من الفعاليات والبرامج الأخرى.

توحيد الوطن

وبيّن الثميري أن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني تهدف إلى الاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف وتعزيز قيم الانتماء للوطن وإبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وأبناؤه في لم الشمل وتوحيد الوطن وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وتعزيز قيم المواطنة وتقدير نعمة الأمن والأمان واللحمة الوطنية والاعتزاز بدور الآباء والأمهات والأجداد في بناء الوطن.