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61 وظيفة شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ مساءً
61 وظيفة شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (61) وظيفة متنوعة (تشمل 20 وظيفة لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، للعمل في عدة مناطق بالمملكة على النحو التالي:

مجالات العمل:

– وظائف مساعدين
– وظائف مدخلي بيانات
– وظائف إدارية مساندة
– وظائف إدارية
– وظائف صحية
– وظائف فنية

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مناطق العمل:

– الرياض
– جدة
– الدمام
– المدينة المنورة
– الأحساء

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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