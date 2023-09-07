61 وظيفة شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (61) وظيفة متنوعة (تشمل 20 وظيفة لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، للعمل في عدة مناطق بالمملكة على النحو التالي:
– وظائف مساعدين
– وظائف مدخلي بيانات
– وظائف إدارية مساندة
– وظائف إدارية
– وظائف صحية
– وظائف فنية
– الرياض
– جدة
– الدمام
– المدينة المنورة
– الأحساء
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا