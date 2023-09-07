7 أسباب لـ اهتزاز السيارة أثناء القيادة

يحذر خبراء قيادة السيارات من مشاكل اهتزاز السيارة أثناء القيادة، وخاصة أثناء السفر لمسافات طويلة، الأمر الذي يتطلب الذهاب للصيانة فوراً للكشف عن سبب الاهتزاز وإجراء الصيانة اللازمة.

ويوضح الخبراء، أن من أبرز المشكلات التي تواجه العديد من السائقين حول العالم هي وجود اهتزازات أثناء قيادة السيارة على الطرق السريعة وفي بعض الأحيان على السرعات المنخفضة.

أسباب اهتزاز السيارة أثناء القيادة

– مشاكل في محرك السيارة

قد يسبب محرك السيارة العديد من الاهتزازات عند قيادة السيارة بسرعة ثابتة أو عند التسارع المفاجئ، وقد تكمن المشكلة في خلط غير مناسب للوقود والهواء بداخل محرك السيارة، أو بسبب تلف بعض القطع المسؤولة عن عملية الاحتراق في محرك السيارة، وسوف تصاحب هذه المشكلة إضاءة تحذير المحرك بلوحة القيادة في أغلب الحالات.

– تلف إطارات السيارة

تتسبب الإطارات التالفة في اهتزاز السيارة، وتعد من أبرز العلامات على تلف الإطارات هي وجود فقاعات على جانبي الإطار أو تشقق المطاط الخاص بالإطارات، مما قد يتسبب في اهتزاز السيارة بالإضافة إلى تعزيز أمن وسلامة السيارة والركاب.

– مشكلة في توازن العجلات

يؤثر توازن عجلات السيارة “الجنوط” بشدة على اتزان السيارة أثناء السير على الطرق وخاصة على السرعات المرتفعة، ومن أبرز الأسباب لاختلال التوازن هي تعرض العجلة للاصطدام برصيف أو حجر على الطريق، أو بسبب فقدان أوزان الميزان الموجودة على عجلة السيارة، ولإصلاح هذه المشاكل يجب التوجه لمتجر خاص بالإطارات لإعادة التأكد من توازن العجلات بالسيارة.

– مشاكل أو تلف المكابح

تؤثر أيضاً أقراص المكابح على اتزان السيارة أثناء السير على الطرق، ومن الممكن التعرف على الأقراص المتضررة من خلال الضغط على دواسة المكابح بقوة خفيفة.

وفي حالة إذا شعرت بوجود اهتزازات بعجلة القيادة فمن المرجح أن تكون المشكلة في المكابح الأمامية، ولكن إذا شعرت باهتزاز عند الضغط على المكابح بدون تأثير على عجلة القيادة فمن المرجح أن تكون المشكلة في المكابح الخلفية للسيارة، وقد تكون المشكلة في أقراص المكابح أو في وسادات المكابح”الفحمات”.

– تلف نظام توجيه

عند وجود اهتزازات عند تدوير عجلة القيادة أثناء القيادة فإن المشكلة قد تكمن في نظام توجيه السيارة، ولذلك يجب التوجه لأحد المراكز لفحص نظام التوجيه، وفي حالة وجود اهتزازات بالسيارة عند السير على سرعات منخفضة مع وجود العديد من الضوضاء المصاحبة لهذه الاهتزازات والتي تتزايد مع زيادة سرعة السيارة فإن المشكلة قد تكون في القطع الخاصة بنظام التعليق.

– السرعات وبلية العجلات

يوضح الخبراء أن السيارة تعتمد على وجود قرص دائري ممتلئ بالبلي الصغير لضمان حركة محور العجلات بحرية، وعند وجود مشكلة بها سوف تبدأ بالشعور بالعديد من الاهتزازات التي تتزايد مع زيادة سرعة السيارة بجانب وجود ضوضاء مزعجة تتزايد أيضاً مع زيادة سرعة السيارة.

– عمود الإدارة للمحور الخلفي

تعتمد السيارات المقدمة بنظام الدفع الخلفي للعجلات على محور رئيسي لنقل الحركة من ناقل الحركة إلى العجلات الخلفية.

ويتكون المحور من العديد من الأعمدة التي يجب أن تكون مترابطة معاً، وفي حال وجود مشكلة في اتزان هذه الأعمدة قد تبدأ السيارة بالاهتزاز بطريقة مشابهة لمشكلة بلية العجلات.