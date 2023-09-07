7 حالات تتيح للطلاب الغياب دون الحسم من درجات المواظبة

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بالتزامن مع استعدادات إدارات التعليم للعودة للدراسة، وتوفير كافة سبل الراحة والدعم والتشجيع للطلبة والطالبات، أوضحت وزارة التعليم الحالات التي تتيح للطالب الغياب بعذر أو الاستئذان خلال العام الدراسي، وعدم الحسم من درجات المواظبة.
وبحسب ما ذكر حساب وكالة تعليق الدراسة عبر منصة إكس-المهتم بشؤون التعليم- جاءت هذه الحالات على النحو التالي:
وأشارت الوكالة إلى أنه لإدارة المدرسة قبول المرافقة الصحية للأقارب إلى الدرجة الرابعة في حال وجد المبرر المقبول لذلك -إحضار إشعار مرافقة-.
وكانت قد استبقت وزارة التعليم بدء العام الدراسي الجديد هذا العام، وجددت تحذيراتها من غياب الطلاب عن مدارسهم دون عذر، وأشارت إلى فرض عقوبات متدرجة، بحق الطالب المتغيب، تبدأ بـ”الإنذار”، وتصل إلى تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل.
ولطالما كان غياب الطلاب ظاهرة مقلقة لوزارة التعليم، تظهر في بداية العام الدراسي، وقبيل إجازتي عيدي الفطر والأضحى، واختبارات العام الدراسي، وواجهت الوزارة هذه الظاهرة بفرض عقوبات على الطلاب للحد من تلك الظاهرة.