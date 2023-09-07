7 حالات تتيح للطلاب الغياب دون الحسم من درجات المواظبة

بالتزامن مع استعدادات إدارات التعليم للعودة للدراسة، وتوفير كافة سبل الراحة والدعم والتشجيع للطلبة والطالبات، أوضحت وزارة التعليم الحالات التي تتيح للطالب الغياب بعذر أو الاستئذان خلال العام الدراسي، وعدم الحسم من درجات المواظبة.

7 حالات

وبحسب ما ذكر حساب وكالة تعليق الدراسة عبر منصة إكس-المهتم بشؤون التعليم- جاءت هذه الحالات على النحو التالي:

مراجعة الجهات الرسمية -إحضار إشعار مراجعة-.

ما تقرره الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحماية الطفل.

مراجعة وحدة الرعاية الطلابية -إحضار تقرير من وحدة الرعاية الطلابية في إدارة التعليم-.

الإجازة المرضية -معتمدة في منصة صحتي-.

وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الرابعة -إحضار شهادة الوفاة-.

مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية -إحضار إشعار مراجعة-.

مرافقة صحية لأحد الأقارب مـن الدرجة الأولى.

المرافقة الصحية

وأشارت الوكالة إلى أنه لإدارة المدرسة قبول المرافقة الصحية للأقارب إلى الدرجة الرابعة في حال وجد المبرر المقبول لذلك -إحضار إشعار مرافقة-.

تحذيرات من الغياب بدون عذر

وكانت قد استبقت وزارة التعليم بدء العام الدراسي الجديد هذا العام، وجددت تحذيراتها من غياب الطلاب عن مدارسهم دون عذر، وأشارت إلى فرض عقوبات متدرجة، بحق الطالب المتغيب، تبدأ بـ”الإنذار”، وتصل إلى تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل.

قلق من غياب الطلاب

ولطالما كان غياب الطلاب ظاهرة مقلقة لوزارة التعليم، تظهر في بداية العام الدراسي، وقبيل إجازتي عيدي الفطر والأضحى، واختبارات العام الدراسي، وواجهت الوزارة هذه الظاهرة بفرض عقوبات على الطلاب للحد من تلك الظاهرة.